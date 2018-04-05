Уфимцы жалуются на огромное количество ям на дорогах

Сезонное потепление повлекло за собой появление дорожных ям, которые всю зиму были скрыты под слоем снега. Автомобилисты возмущены, и это обосновано, ведь из-за наличия ям, уже пробито не одно колесо. Некоторые делятся в соцсетях фотографиями разбитых дорог, которые беспокоят их изо дня в день.

«Дороги ужасные. На Пугачева пробил два колеса, — пишут подписчики БашДТП. — На улице Гагарина все поймали яму. Многие поменяли колеса и уехали. Яма скрыта под лужой».

В ответ на это горожане дают советы: «Вызывайте ГИБДД, подавайте в суд, пока вы будете просто менять колеса и уезжать, дорожники ничего делать не будут. Только мы можем заставить их нести ответственность».

Между тем отмечается, что на станциях техобслуживания (СТО) количество обращений с поломками автомобилей, связанными с плохими дорогами, выросло.

«И нашей станции, и коллегам других СТО весной прибавляется работы примерно на 50%», — признался один из сотрудников столичного автосервиса.

Кстати, на некоторых улицах столичные службы уже приступили к ремонту дорог. В первую очередь, латают критичные участки. Когда теплая погода установится окончательно, ямочный ремонт начнется по всему городу.