Уфимцы жалуются на огромное количество ям на дорогах
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфу постепенно приходит весна, и ее первые признаки приносят горожанам не только положительные эмоции.
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфу постепенно приходит весна, и ее первые признаки приносят горожанам не только положительные эмоции.
Сезонное потепление повлекло за собой появление дорожных ям, которые всю зиму были скрыты под слоем снега. Автомобилисты возмущены, и это обосновано, ведь
«Дороги ужасные. На Пугачева пробил два колеса, — пишут подписчики БашДТП. — На улице Гагарина все поймали яму. Многие поменяли колеса и уехали. Яма скрыта под лужой».
В ответ на это горожане дают советы: «Вызывайте ГИБДД, подавайте в суд, пока вы будете просто менять колеса и уезжать, дорожники ничего делать не будут. Только мы можем заставить их нести ответственность».
Между тем отмечается, что на станциях техобслуживания (СТО) количество обращений с поломками автомобилей, связанными с плохими дорогами, выросло.
«И нашей станции, и коллегам других СТО весной прибавляется работы примерно на 50%», — признался один из сотрудников столичного автосервиса.
Кстати, на некоторых улицах столичные службы уже приступили к ремонту дорог. В первую очередь, латают критичные участки. Когда теплая погода установится окончательно, ямочный ремонт начнется по всему городу.
Помимо проблем с автомобильными дорогами, по неизвестным причинам, затапливает некоторые улицы. К примеру, один из пользователей выложил тонущее Сипайлово.
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