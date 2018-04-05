Качество воды в Байкале проверят учёные

Исследования помогут определить количество микроорганизмов и патогенных бактерий в Байкале. Пробы воды и прибрежного грунта отберут в Слюдянке, Байкальске, Култуке, Листвянке, Большом Голоустном, бухтах Песчаная и Бабушка, заливах Малого Моря. На основе полученных результатов учёные сформируют базы данных и подготовят карты присутствия патогенных микроорганизмов в озере с оценкой статуса опасности.