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03:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Многовековая сосна на Ольхоне пополнила список памятников живой природы

Она растёт на территории Прибайкальского национального парка.

Источник: Вести Иркутск

Она растёт на территории Прибайкальского национального парка.

Местные назвали её «Эжы модон», в переводе с бурятского означает — «Дерево-мать». В июне специалисты планируют её подробно обследовать. Сделают выводы о точном возрасте и дадут рекомендации о необходимых мерах по сохранению. Эта сосна стала третьей из ольхонских, включённых в список деревьев-памятников. Ранее такой статус получили сосны «Ольхонский патриарх» и «Царица Ольхона», все они — часть древнего Шаманского леса, некогда шумевшего на территории Сарайского песчаного массива.

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