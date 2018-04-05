Многовековая сосна на Ольхоне пополнила список памятников живой природы
Она растёт на территории Прибайкальского национального парка.
Она растёт на территории Прибайкальского национального парка.
Она растёт на территории Прибайкальского национального парка.
Местные назвали её «Эжы модон», в переводе с бурятского означает — «Дерево-мать». В июне специалисты планируют её подробно обследовать. Сделают выводы о точном возрасте и дадут рекомендации о необходимых мерах по сохранению. Эта сосна стала третьей из ольхонских, включённых в список
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