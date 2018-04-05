Многовековая сосна на Ольхоне пополнила список памятников живой природы

Местные назвали её «Эжы модон», в переводе с бурятского означает — «Дерево-мать». В июне специалисты планируют её подробно обследовать. Сделают выводы о точном возрасте и дадут рекомендации о необходимых мерах по сохранению. Эта сосна стала третьей из ольхонских, включённых в список деревьев-памятников. Ранее такой статус получили сосны «Ольхонский патриарх» и «Царица Ольхона», все они — часть древнего Шаманского леса, некогда шумевшего на территории Сарайского песчаного массива.