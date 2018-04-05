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03:44 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке недоступна большая часть городских общественных туалетов

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» проверил, как работают и в каком состоянии находятся муниципальные общественные туалеты краевого центра.

Источник: Восток Медиа

Ранее информационное агентство сообщало о том, что глава Владивостока Виталий Веркеенко попросил ускорить реконструкцию общественного туалета на набережной Спортивной гавани.

Как уточнили в администрации Владивостока, бесплатные стационарные общественные туалеты, находящиеся на балансе муниципалитета, расположены по следующим адресам:

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— сквер по улице Светланская, 44;.

— сквер Муравьёва-Амурского (улица Лазо, 16−28);.

— сквер Почётных граждан (в районе дома 18 по улице Комарова);.

— сквер в районе памятника Ленина (привокзальная площадь, улица Посьетская, 24);.

— в подземном переходе на пересечении улиц Светланская и Алеутская;.

— в подземном переходе на пересечении улицы Светланская и Океанского проспекта;.

— Адмиральский сквер (на пересечении улиц Петра Великого, в районе домов 4−8, и улицы Светланская, 48−50).

Оказалось, что большинство из перечисленных туалетов из этого списка к приёму посетителей не готовы. Более-менее цивилизованно решить этот вопрос можно только в подземных переходах на Светланской. Эти туалеты работают и находятся в приличном состоянии — там чисто, отсутствует неприятный запах, работают электросушилки для рук, и даже есть туалетная бумага.

На этом цивилизация заканчивается, поскольку остальные муниципальные общественные туалеты попросту закрыты. Причина того, почему вполне приличные с виду заведения оказались заперты, неизвестна. Впрочем, человеку, которому срочно необходимо посетить такое место, будет не до выяснения причин, по которым двери, отделяющие его от больших и малых неприятностей, внезапно оказались на замке.

И это не говоря уже о том, что такое количество общественных туалетов для города с населением около семисот тысяч человек явно недостаточно. Вся надежда на, опять же, немногочисленные (и платные) биотуалеты, которые расположены в людных местах, и туалеты общественных заведений — торговых центров, кинотеатров, ресторанов и кафе. Впрочем, вопрос доступа в последние не очевиден. Так, в туалеты некоторых заведений общественного питания могут не пустить, если вы не являетесь их покупателем.

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