Игорь Пушкарёв: Чистый лист обвинения

«Чистый лист обвинения. Звучит как-то художественно и не по-настоящему. Кажется, что такого не бывает. Но не в нашем случае. Думаю, что большинство из вас понимают, зачем и для чего нужны чистые листы в материалах уголовного дела. На сегодняшний день зачитано 13 томов обвинения и в них — пять чистых пронумерованных листов. Такими успехами за 120 томов дела наберется томик чистых листов. Трудно представить, что могло бы оказаться на этих “чистых”, а по факту “грязных” листах. Но еще хуже мысль о том, что эти “чистые листы” не исключение, а правило, что они не случайность, а система и метод», — написал Игорь Пушкарёв.