Игорь Пушкарёв: Чистый лист обвинения
Бывший глава Владивостока рассказал о новых подробностях рассмотрения дела.
Бывший глава Владивостока рассказал о новых подробностях рассмотрения дела.
Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв рассказал у себя на страничке в социальной сети о чистых листах, которые имеются в материал дела, сообщает РИА VladNews.
«Чистый лист обвинения. Звучит
Напомним, 26 марта судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда отказала в апелляционной жалобе защиты Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста до 26 апреля.
Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
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