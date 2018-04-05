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03:50 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарёв: Чистый лист обвинения

Бывший глава Владивостока рассказал о новых подробностях рассмотрения дела.

Источник: AP 2018

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв рассказал у себя на страничке в социальной сети о чистых листах, которые имеются в материал дела, сообщает РИА VladNews.

«Чистый лист обвинения. Звучит как-то художественно и не по-настоящему. Кажется, что такого не бывает. Но не в нашем случае. Думаю, что большинство из вас понимают, зачем и для чего нужны чистые листы в материалах уголовного дела. На сегодняшний день зачитано 13 томов обвинения и в них — пять чистых пронумерованных листов. Такими успехами за 120 томов дела наберется томик чистых листов. Трудно представить, что могло бы оказаться на этих “чистых”, а по факту “грязных” листах. Но еще хуже мысль о том, что эти “чистые листы” не исключение, а правило, что они не случайность, а система и метод», — написал Игорь Пушкарёв.

Напомним, 26 марта судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда отказала в апелляционной жалобе защиты Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста до 26 апреля.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Следующее заседание продолжится в среду, 11 апреля.

Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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