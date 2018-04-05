Российские школьники стали чаще проявлять агрессию
70% учителей сталкиваются с травлей и насилием со стороны учеников.
70% учителей сталкиваются с травлей и насилием со стороны учеников.
В российских школах участились случаи насилия, причем от проявления агрессии страдают не только подростки, но и учителя: травле и насилию подвергались 70% педагогов, сообщили эксперты на конференции «Насилие в образовательной среде», организованной при участии Минобрнауки.
Число обращений, связанных с конфликтами в образовательных учреждениях, растет, заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Родители и учителя стали чаще обращать внимание на конфликты в образовательных учреждениях, сообщил омбудсмен на конференции «Насилие в образовательной среде». При этом он подчеркнул, что сами образовательные учреждения уделяют недостаточно внимания этой проблеме: «Важно, чтобы школа поняла, что вопрос насилия и агрессии в подростковой среде ключевой».
Рост числа конфликтов в образовательной среде подтверждают данные двух исследований, представленных на конференции.
Об этом участникам сообщил главный редактор ИД «Учительская газета» Петр Положевец. 21% учеников утверждают, что одноклассники регулярно угрожают им физическим насилием, в частности побоями. Согласно исследованию, на практике реализуется примерно каждая вторая подобная угроза: 9% школьников заявили, что подвергались физическому насилию со стороны других учеников.
«В рамках этого исследования анализировалось не только то, как дети воспринимают физическое и вербальное насилие, но и взгляд учителей на эту проблему», — добавил господин Положевец. Лишь 3% российских учителей сообщили, что школьники информировали их об агрессивном поведении со стороны других учащихся, которое не было направлено на них самих. На агрессию по отношению к самим себе школьники жалуются еще реже — о таких сообщениях упомянул только 1% учителей.
Собственные данные об уровне агрессии в образовательных учреждениях представили сотрудники НИУ «Высшая школа экономики». Исследование также подтверждает рост числа случаев насилия. Однако в отличие от предыдущего исследования авторы указывают на то, что жертвами буллинга (психологическая и физическая агрессия) со стороны подростков нередко выступают сами преподаватели. В
«Мы стараемся сделать эту проблему открытой для обсуждения, чтобы перезагрузить все образовательное пространство», — сказала заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская. Она напомнила об инциденте в школе № 5 в
По словам Ларисы Фальковской, подросток совершил нападение
Анна Васильева, Анна Макеева
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