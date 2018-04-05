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19:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Российские школьники стали чаще проявлять агрессию

70% учителей сталкиваются с травлей и насилием со стороны учеников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В российских школах участились случаи насилия, причем от проявления агрессии страдают не только подростки, но и учителя: травле и насилию подвергались 70% педагогов, сообщили эксперты на конференции «Насилие в образовательной среде», организованной при участии Минобрнауки.

В ведомстве признали наличие проблемы и заявили, что пытаются «перезагрузить» образовательное пространство, а c агрессией в школах справиться с помощью изменений в программах подготовки педагогов в вузах.
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Число обращений, связанных с конфликтами в образовательных учреждениях, растет, заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Родители и учителя стали чаще обращать внимание на конфликты в образовательных учреждениях, сообщил омбудсмен на конференции «Насилие в образовательной среде». При этом он подчеркнул, что сами образовательные учреждения уделяют недостаточно внимания этой проблеме: «Важно, чтобы школа поняла, что вопрос насилия и агрессии в подростковой среде ключевой».

Рост числа конфликтов в образовательной среде подтверждают данные двух исследований, представленных на конференции.

61% российских школьников заявляют, что сверстники периодически называют их унизительными именами, следует из международного сравнительного исследования качества граждановедческого образования ICCS-2016, в котором принимают участие восьмиклассники из 25 стран.

Об этом участникам сообщил главный редактор ИД «Учительская газета» Петр Положевец. 21% учеников утверждают, что одноклассники регулярно угрожают им физическим насилием, в частности побоями. Согласно исследованию, на практике реализуется примерно каждая вторая подобная угроза: 9% школьников заявили, что подвергались физическому насилию со стороны других учеников.

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«В рамках этого исследования анализировалось не только то, как дети воспринимают физическое и вербальное насилие, но и взгляд учителей на эту проблему», — добавил господин Положевец. Лишь 3% российских учителей сообщили, что школьники информировали их об агрессивном поведении со стороны других учащихся, которое не было направлено на них самих. На агрессию по отношению к самим себе школьники жалуются еще реже — о таких сообщениях упомянул только 1% учителей.

Собственные данные об уровне агрессии в образовательных учреждениях представили сотрудники НИУ «Высшая школа экономики». Исследование также подтверждает рост числа случаев насилия. Однако в отличие от предыдущего исследования авторы указывают на то, что жертвами буллинга (психологическая и физическая агрессия) со стороны подростков нередко выступают сами преподаватели. В онлайн-опросе проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной журналистики ВШЭ приняли участие 2,8 тыс. преподавателей из 75 регионов РФ. 70% опрошенных заявили, что сталкивались с разными формами буллинга. По мнению 50% преподавателей, агрессивное отношение подростков связано с желанием повысить свой авторитет в глазах своих одноклассников. «50% сталкивались с буллингом два-три раза, а 6% учителей подвергаются травле со стороны учеников регулярно», — отметил заведующий лабораторией НИУ ВШЭ Александр Милкус.

Авторы отмечают, что материальное положение учителя связано с частотой проявления агрессии со стороны его учеников: учителя с тяжелым материальным положением подвергаются буллингу в два раза чаще.

«Мы стараемся сделать эту проблему открытой для обсуждения, чтобы перезагрузить все образовательное пространство», — сказала заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская. Она напомнила об инциденте в школе № 5 в Улан-Удэ, который произошел 19 января, когда девятиклассник напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, включая нападавшего, который нанес себе ранения и выпрыгнул из окна перед задержанием.

По словам Ларисы Фальковской, подросток совершил нападение из-за плохих оценок по русскому языку: «Его не поддержала семья — отчим сказал, что это проблемы ребенка, с которыми он должен разбираться сам. Вот он и разобрался как смог». «Вопросы психологической поддержки учителя напрямую связаны с возвращением в программы подготовки будущих педагогов курсов, которые связаны с педагогической возрастной психологией, с вопросами, связанными с психологией развития и конфликтной компетентностью», — считает госпожа Фальковская. Она отметила, что для решения проблемы агрессии в школах в Минобрнауки, в частности, обсуждают возможность внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты программы подготовки преподавателей.

Анна Васильева, Анна Макеева

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