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03:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Осуждение коллег разбудило совесть приморца

Возможное осуждение будущих коллег, а также боязнь за свою репутацию, сподвигло жителя Кавалеровского района исполнить свой отцовский долг, сообщает DEITA. RU.

По данным пресс-службы УФССП по Приморскому краю, мужчина задолжал собственным детям 50 тысяч рублей алиментов, однако выплатить их не торопился, пока не устроился на новую работу.

Не желая допустить осуждения со стороны руководства и коллег, он выплатил задолженность по алиментам в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а совесть отца чиста.

Таисия Масина.

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