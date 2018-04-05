Осуждение коллег разбудило совесть приморца
Возможное осуждение будущих коллег, а также боязнь за свою репутацию, сподвигло жителя Кавалеровского района исполнить свой отцовский долг, сообщает DEITA. RU.
Возможное осуждение будущих коллег, а также боязнь за свою репутацию, сподвигло жителя Кавалеровского района исполнить свой отцовский долг, сообщает DEITA. RU.
По данным
Не желая допустить осуждения со стороны руководства и коллег, он выплатил задолженность по алиментам в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а совесть отца чиста.
Таисия Масина.
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