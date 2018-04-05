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02:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В российских вузах может появиться специальность «археология»

Министерство образования и науки РФ рассматривает предложение о введении археологии как отдельной специальности в вузах, сообщил в интервью «Ъ» директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Источник: РИА "Новости"

«В российской системе высшего профессионального образования не существует отдельного направления “археология” на уровне бакалавриата и магистратуры, — отметил он.— Нет такой профессии и в реестре специальностей ВПО министерства труда. А значит, нет и специальных бюджетных квот по подготовке специалистов по этому профилю».

По его словам, полтора года назад в министерство были направлены предложения о введении такой специальности: «В прошлом году Минобрнауки согласилось с нашими предложениями. Надеюсь, на нее будут выделены бюджетные места. Но образовательный стандарт по специальности “археология” пока не утвержден. Пока археологов готовят наши ведущие университеты, которые могут самостоятельно формировать свои учебные программы, но набор очень невелик».

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