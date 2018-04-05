Хабаровчане рекордно быстро остались без льготных авиабилетов

Источник: Восток Медиа

«Авиакомпания объявила, что субсидия, выделенная государством, освоена. Поэтому “Аэрофлот” закрыл продаже по субсидиям. Места на рейсах есть, но по другому тарифу. В этом году продажи завершились как никогда раньше. Если в прошлом году продажи закрыли в конце июня, то в этом — уже 4 апреля», — рассказала корреспонденту агентства исполнительный директор Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

На этот раз дальневосточников оставили практически без поддержки: продажи начались, когда жители ДФО спасли. Граждане с западных регионов, которые также могли приобрести льготные билеты, быстро раскупили их.

«Это нонсенс. Мы так много говорим, что создаём условия для дальневосточников, а на самом деле получается, что их нет. Чтобы купить льготные билеты, человек должен извернуться, найти компанию, где он будет в первых рядах по бронированию. Другим приходилось стоять в очереди, а в итоге люди по три часа ждали, но не смогли купить билеты, потому что в первый же день продаж не было билетов ни на июль, ни на август», — отметила Валентина Асеева.

У «Аэрофлота» больше всего субсидированных рейсов. К тому же эта авиакомпания работает на самых популярных у дальневосточников направлениях — Москва, Санкт-Петербург, курорты Чёрного моря. Именно по этой причине к перевозчики ринулись покупатели. У других компаний можно спокойно купить льготные билеты в Новосибирск, Екатеринбург или Владивосток, но эти города хабаровчанам не столь интересны.

«Это не настолько востребованные направления для жителей нашего региона, как рейсы на море. Из-за этого жители нашего региона, где большую часть времени холодно, отдают выбор в пользу стран Юго-Восточной Азии. Поэтому говорить о развитии внутреннего туризма не приходится, как и сравнивать цены», — объяснила Валентина Асеева.