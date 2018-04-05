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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

«Мастера парковки» предупредили местные жители

Письмо с сюрпризом оставили на лобовом стекле.

Во Владивостоке очередному «мастеру парковки» местные жители сделали вежливое замечание, написав его на листике и сопроводив несколькими камнями, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Незадачливый автомобилист испортил утро жителям 109 дома на проспекте Красного Знамени.

Автомобиль припаркован таким образом, что полностью перекрывает выход из пешеходной зоны, доставляя тем самым большие неудобства местным жителям и в первую очередь пенсионерам.

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