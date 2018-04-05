Власти Приморья рассказали, каких спортсменов отправят в КНДР в 2018 году

Источник: РИА Новости

Министр спорта КНДР Ким Ир Гук рассказал на рабочей встрече в Пхеньяне министру РФ по развитию Дальнего Востока Александру Галушке, что власти уже сформировали план спортивных мероприятий с Приморьем.

«В конце апреля в Северную Корею должна отправиться женская сборная команда Приморья по гандболу 16−20 лет для участия в соревнованиях и тренировочных сборах. В сентябре с ответным визитом в КНДР поедет сборная Приморья по синхронному плаванию, а в ноябре — приморская команда боксеров (15−18 лет)», — сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

В департаменте отметили, основная часть спортивных мероприятий пройдет на территории Приморского края. В мае ожидается приезд из КНДР во Владивосток команды по боксу 15−18 лет.

«Также в мае северокорейские гимнастки 12−18 лет приедут на ежегодный международный турнир по художественной гимнастике “Ника”. В этом турнире спортсменки из КНДР участвуют уже несколько лет», — рассказал собеседник.

В июне в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» запланированы тренировочные сборы и матчевые встречи по синхронному плаванию между спортсменками из Приморья и Северной Кореи 13−18 лет. В сентябре в кампусе ДВФУ на острове Русском запланировано проведение международного турнира по гандболу, на который ожидается приезд женской команды из КНДР.