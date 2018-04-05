Власти Приморья рассказали, каких спортсменов отправят в КНДР в 2018 году
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости, Светлана Задёра. Сборная Приморья по синхронному плаванию, гандболу и команда боксеров отправится в 2018 году в Северную Корею в рамках спортивного обмена, рассказали РИА Новости в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.
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