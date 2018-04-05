Жителям Владивостока не хватило льготных авиабилетов

Согласно постановлению правительства от 2 марта 2018 года, на каждом рейсе должно быть не менее 30% мест по льготным тарифам в экономклассе. Однако эта декларация оказалась не подкреплена достаточным финансированием. В итоге компания-перевозчик стала заложником ситуации: чтобы соблюсти условия договора с Росавиацией «Аэрофлот» был вынужден прекратить продажу льготных билетов на дальневосточных направлениях. Компания обращалась в Росавиацию с просьбой пересмотреть лимиты, но пока безрезультатно.

В такой же ситуации оказались и жители Хабаровского края. Хабаровчане не успели вслед за жителями западных регионов выкупить места и по факту остались без обещанной поддержки. У «Аэрофлота» больше всего субсидированных рейсов. К тому же эта авиакомпания работает на самых популярных у дальневосточников направлениях — Москва, Санкт-Петербург, курорты Чёрного моря. Именно по этой причине к перевозчики ринулись покупатели. У других компаний пока ещё можно купить льготные билеты в Новосибирск, Екатеринбург или Владивосток, но эти города хабаровчанам не столь интересны.