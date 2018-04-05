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04:22 (мск), источник: Восток Медиа

Жителям Владивостока не хватило льготных авиабилетов

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов 29 марта, однако уже к 4 апреля авиабилеты по субсидируемым тарифам закончились. Их продажа вынужденно приостановлена, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Информацию об этом корреспонденту агентства официально подтвердили в «Аэрофлоте». Финансирования программы субсидированных авиабилетов на рейсы группы компаний «Аэрофлот» между пунктами Дальнего Востока и европейской частью страны хватило меньше, чем на неделю.

Согласно постановлению правительства от 2 марта 2018 года, на каждом рейсе должно быть не менее 30% мест по льготным тарифам в экономклассе. Однако эта декларация оказалась не подкреплена достаточным финансированием. В итоге компания-перевозчик стала заложником ситуации: чтобы соблюсти условия договора с Росавиацией «Аэрофлот» был вынужден прекратить продажу льготных билетов на дальневосточных направлениях. Компания обращалась в Росавиацию с просьбой пересмотреть лимиты, но пока безрезультатно.

В такой же ситуации оказались и жители Хабаровского края. Хабаровчане не успели вслед за жителями западных регионов выкупить места и по факту остались без обещанной поддержки. У «Аэрофлота» больше всего субсидированных рейсов. К тому же эта авиакомпания работает на самых популярных у дальневосточников направлениях — Москва, Санкт-Петербург, курорты Чёрного моря. Именно по этой причине к перевозчики ринулись покупатели. У других компаний пока ещё можно купить льготные билеты в Новосибирск, Екатеринбург или Владивосток, но эти города хабаровчанам не столь интересны.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в день старта продаж желающие приобрести льготные билеты буквально атаковали офис «Аэрофлота» во Владивостоке. Люди приходили к зданию задолго до открытия и выстраивались в очередь. Три женщины в погоде за «дешёвыми» билетами успели даже подраться, но охранник и еще один посетитель оперативно успокоили нарушительниц порядка.

По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Марии Мухиной, в этом году квота была увеличена. Однако на самом деле сообщения об увеличении финансирования программы оказались лишь пиаром: в 2018 году финансовые лимиты на 40% меньше, чем в прошлом.

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