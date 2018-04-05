Жителям Владивостока не хватило льготных авиабилетов
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов 29 марта, однако уже к 4 апреля авиабилеты по субсидируемым тарифам закончились. Их продажа вынужденно приостановлена, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов 29 марта, однако уже к 4 апреля авиабилеты по субсидируемым тарифам закончились. Их продажа вынужденно приостановлена, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Информацию об этом корреспонденту агентства официально подтвердили в «Аэрофлоте». Финансирования программы субсидированных авиабилетов на рейсы группы компаний «Аэрофлот» между пунктами Дальнего Востока и европейской частью страны хватило меньше, чем на неделю.
Согласно постановлению правительства от 2 марта 2018 года, на каждом рейсе должно быть не менее 30% мест по льготным тарифам в экономклассе. Однако эта декларация оказалась не подкреплена достаточным финансированием. В итоге
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в день старта продаж желающие приобрести льготные билеты буквально атаковали офис «Аэрофлота» во Владивостоке. Люди приходили к зданию задолго до открытия и выстраивались в очередь. Три женщины в погоде за «дешёвыми» билетами успели даже подраться, но охранник и еще один посетитель оперативно успокоили нарушительниц порядка.
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