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04:24 (мск), источник: Восток Медиа

Пожарная часть в Булаве Ульчского района появится до конца года

Около 50 миллионов рублей намерены потратить власти Хабаровского края на создание пожарной части в селе Булава Ульчского района. Распоряжение о создании нового подразделения подписал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, подразделение будет насчитывать 11 человек. Пожарные возьмут под охрану жилые дома и учреждения, расположенные в населённом пункте. Для этого краевые власти закупят всю необходимую технику и снаряжение.

РИА «Восток-Медиа» писало о проблемах жителей Булавы, связанных с отсутствием пожарной части — ближайшая находится в полутора часах езды. Населённый пункт в случае серьёзного ЧП рискует полностью выгореть ещё до прибытия спасателей. Сельчане добивались создания собственного подразделения около 10 лет, вопросом занимался Общероссийский народный фронт.

«В Булаве будет построено новое депо модульного типа. Сейчас село от пожаров защищает только команда добровольцев, сформированная из числа местных жителей. При этом Булава — отдалённое поселение. Поэтому профессиональная пожарная часть здесь просто необходима», — отметил заместитель председателя комитета правительства региона по гражданской защите Сергей Салямов.

Сегодня в состав противопожарной службы Хабаровского края входит 72 подразделения с общей численностью 2078 человек. На их вооружении состоит 279 единиц основной и специальной пожарной техники. Подразделения защищают 200 населенных пунктов с населением 584 тысяч жителей. За последние шесть лет в регионе создано 11 новых подразделений.

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