Пожарная часть в Булаве Ульчского района появится до конца года

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, подразделение будет насчитывать 11 человек. Пожарные возьмут под охрану жилые дома и учреждения, расположенные в населённом пункте. Для этого краевые власти закупят всю необходимую технику и снаряжение.

РИА «Восток-Медиа» писало о проблемах жителей Булавы, связанных с отсутствием пожарной части — ближайшая находится в полутора часах езды. Населённый пункт в случае серьёзного ЧП рискует полностью выгореть ещё до прибытия спасателей. Сельчане добивались создания собственного подразделения около 10 лет, вопросом занимался Общероссийский народный фронт.

«В Булаве будет построено новое депо модульного типа. Сейчас село от пожаров защищает только команда добровольцев, сформированная из числа местных жителей. При этом Булава — отдалённое поселение. Поэтому профессиональная пожарная часть здесь просто необходима», — отметил заместитель председателя комитета правительства региона по гражданской защите Сергей Салямов.