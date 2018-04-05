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04:26 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы смогут обменять свои рабочие часы на заботу о детях-сиротах

11 апреля пройдет всероссийская благотворительная акция «День заботы за день работы».

В этот день участники из любого города могут превратить стоимость нескольких часов своей работы в заботу о малышах без родителей. Акция проходит в третий раз, и в этом году к Новосибирску присоединились еще 8 регионов: Барнаул, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Красноярск и Томск. Организаторы собирают средства на оплату труда нянь для «больничных детей».

«“Больничные дети” — это малыши из Дома ребенка младше 5 лет, которые лежат в больнице без взрослых. Некоторые остаются в палатах месяцами. Врачи и медсестры их лечат, но у них нет времени заботиться о детях. Для выздоровления детям важно, чтобы с ними рядом в этот сложный период был тот, кто возьмет на руки, успокоит во время неприятных процедур, расскажет, что происходит и когда всё это закончится, и просто будет рядом. Решить проблему может профессиональная няня. В благотворительном фонде “Счастливые дети” работают 10 нянь. За три года работы красноярские няни отдали заботе о малышах более 20 000 часов, за это время уход получили 159 детей», — рассказали в фонде «Счастливые дети».

Час работы няни стоит 140 рублей. В этом году организаторы хотят собрать 8 164 800 рублей: ровно столько нужно, чтобы тысячи детей в 9 регионах не лежали в больницах в одиночестве.

«Когда маленький ребёнок попадает в больницу, с ним ложится его мама. Но с малышом из Дома ребёнка остаться некому. Нет ни бюджета, ни персонала, чтобы вместе с ним положить няню или воспитателя. Ребёнок под присмотром, его лечат, кормят, но никто не берёт на руки и не успокаивает. В такой обстановке у детей повышается уровень стресса, им страшно и непонятно, что происходит вокруг. Им очень сложно выздоравливать. С няней всё иначе. Она будет ухаживать за ними, разговаривать, играть и баюкать. С ней дети будут чувствовать себя в безопасности, а это одна из базовых потребностей человека. В одной только Новосибирской области у нас работает 15 профессиональных нянь», — говорит Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный калькулятор. На нем любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы, определить, сколько часов готов пожертвовать, и перевести соответствующую сумму на счет фонда. Все собранные средства будут направлены на оплату труда нянь в больницах.

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