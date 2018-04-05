Красноярцы смогут обменять свои рабочие часы на заботу о детях-сиротах

В этот день участники из любого города могут превратить стоимость нескольких часов своей работы в заботу о малышах без родителей. Акция проходит в третий раз, и в этом году к Новосибирску присоединились еще 8 регионов: Барнаул, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Красноярск и Томск. Организаторы собирают средства на оплату труда нянь для «больничных детей».

«“Больничные дети” — это малыши из Дома ребенка младше 5 лет, которые лежат в больнице без взрослых. Некоторые остаются в палатах месяцами. Врачи и медсестры их лечат, но у них нет времени заботиться о детях. Для выздоровления детям важно, чтобы с ними рядом в этот сложный период был тот, кто возьмет на руки, успокоит во время неприятных процедур, расскажет, что происходит и когда всё это закончится, и просто будет рядом. Решить проблему может профессиональная няня. В благотворительном фонде “Счастливые дети” работают 10 нянь. За три года работы красноярские няни отдали заботе о малышах более 20 000 часов, за это время уход получили 159 детей», — рассказали в фонде «Счастливые дети».

Час работы няни стоит 140 рублей. В этом году организаторы хотят собрать 8 164 800 рублей: ровно столько нужно, чтобы тысячи детей в 9 регионах не лежали в больницах в одиночестве.

«Когда маленький ребёнок попадает в больницу, с ним ложится его мама. Но с малышом из Дома ребёнка остаться некому. Нет ни бюджета, ни персонала, чтобы вместе с ним положить няню или воспитателя. Ребёнок под присмотром, его лечат, кормят, но никто не берёт на руки и не успокаивает. В такой обстановке у детей повышается уровень стресса, им страшно и непонятно, что происходит вокруг. Им очень сложно выздоравливать. С няней всё иначе. Она будет ухаживать за ними, разговаривать, играть и баюкать. С ней дети будут чувствовать себя в безопасности, а это одна из базовых потребностей человека. В одной только Новосибирской области у нас работает 15 профессиональных нянь», — говорит Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».