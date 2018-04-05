Музыканты хабаровского военного оркестра выступят на «Трубе мира» в Пекине
Военный оркестр из краевой столицы сыграет солдатские песни на международном фестивале в Пекине. Пятая «Труба мира — 2018» пройдёт с 22 по 27 апреля.
Военный оркестр из краевой столицы сыграет солдатские песни на международном фестивале в Пекине. Пятая «Труба мира — 2018» пройдёт с 22 по 27 апреля.
Хабаровчане завершили подготовку к фестивалю военных оркестров государств. В столицу Китая поедут 50 музыкантов Военного восточного округа, сообщает
Творческий коллектив исполнит песни «Славные были наши деды», «Соловей», музыкальное произведение «Улан», а также марш «Прощание славянки» и русские народные произведения.
Участие в фестивале способствует культурному обмену, популяризирует русскую культуру и помогает продвигать разнообразие культур на международной площадке.
Ежегодно в краевой столице проходит всероссийский фестиваль «Амурские волны». Агентство писало, что для участие в нём военные оркестры вооружённых сил России проходят
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