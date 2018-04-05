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04:28 (мск), источник: Восток Медиа

Музыканты хабаровского военного оркестра выступят на «Трубе мира» в Пекине

Военный оркестр из краевой столицы сыграет солдатские песни на международном фестивале в Пекине. Пятая «Труба мира — 2018» пройдёт с 22 по 27 апреля.

Источник: Восток Медиа

Хабаровчане завершили подготовку к фестивалю военных оркестров государств. В столицу Китая поедут 50 музыкантов Военного восточного округа, сообщает пресс-служба минобороны России.

Творческий коллектив исполнит песни «Славные были наши деды», «Соловей», музыкальное произведение «Улан», а также марш «Прощание славянки» и русские народные произведения.

Участие в фестивале способствует культурному обмену, популяризирует русскую культуру и помогает продвигать разнообразие культур на международной площадке.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в августе прошлого года хабаровчане также выступали на «Трубе-Мира». Международный фестиваль проходил в Шанхае, 50 музыкантов исполнили попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции «Шуми, Амур», «По долинам и по взгорьям» и «Хабаровские огни».

Ежегодно в краевой столице проходит всероссийский фестиваль «Амурские волны». Агентство писало, что для участие в нём военные оркестры вооружённых сил России проходят смотр-конкурс. Комиссия из Москвы во главе с начальником Центрального военного оркестра Минобороны Сергеем Дурыгиным и главным военным дирижёром Тимофеем Маякиным отбирает лучшие коллективы для финала и для участия в фестивале.

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