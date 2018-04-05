Музыканты хабаровского военного оркестра выступят на «Трубе мира» в Пекине

Творческий коллектив исполнит песни «Славные были наши деды», «Соловей», музыкальное произведение «Улан», а также марш «Прощание славянки» и русские народные произведения.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в августе прошлого года хабаровчане также выступали на «Трубе-Мира». Международный фестиваль проходил в Шанхае, 50 музыкантов исполнили попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции «Шуми, Амур», «По долинам и по взгорьям» и «Хабаровские огни».