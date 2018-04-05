В Хабаровском крае вряд ли дождутся медицинский поезд
У «Матвея Мудрова» закончился срок эксплуатации.
У «Матвея Мудрова» закончился срок эксплуатации.
Передвижной
— По «поликлинике на колесах» окончательное решение пока не принято. Но срок эксплуатации вагонов вышел. Также неизвестна судьба медицинского оборудования, которым поезд оснащен, — рассказала начальник отдела по работе по СМИ ДВЖД Инна Пепеляева.
Состав более двенадцати лет курсировал по Дальнему Востоку и Забайкалью. Бригады узких специалистов обеспечивали качественной медицинской помощью жителей самых отдалённых станций на железной дороге. Как заверили в краевом Минздраве, отсутствие медпоезда будет компенсировано иными средствами.
— Традиционно будет функционировать теплоход здоровья. Его работа начнется, как только растает лед и будет открыт сезон навигации. Также планируется отправка по различным маршрутам выездных мобильных бригад, — рассказали в министерстве.
Однако в Хабаровском крае есть населённые пункты, куда можно добраться только поездом. Там нет крупных рек и к ним не подведены автотрассы. Таким местом является посёлок Кенада Ванинского района. В разговоре с корреспондентом агентства заведующая местной амбулаторией Татьяна Козубенко отметила, что «поезд здоровья» жителям жизненно необходим.
— Мы живём на периферии, от больницы райцентра нас отделяет 300 км. Большая часть жителей посёлка — леди пенсионного возраста, выезд для них является невозможным
Заведующая добавила, что на участке амбулатории отсутствует современная медицинская аппаратура. В распоряжении медика имеется лишь аппарат ЭКГ и фонендоскоп.
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