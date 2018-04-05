В Хабаровском крае вряд ли дождутся медицинский поезд

Передвижной консультационно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» может так и не начать свою работу в этом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию от пресс-службы ДВЖД. Напомним, последний рейс медицинский поезд совершил в конце прошлого года.

— По «поликлинике на колесах» окончательное решение пока не принято. Но срок эксплуатации вагонов вышел. Также неизвестна судьба медицинского оборудования, которым поезд оснащен, — рассказала начальник отдела по работе по СМИ ДВЖД Инна Пепеляева.

Состав более двенадцати лет курсировал по Дальнему Востоку и Забайкалью. Бригады узких специалистов обеспечивали качественной медицинской помощью жителей самых отдалённых станций на железной дороге. Как заверили в краевом Минздраве, отсутствие медпоезда будет компенсировано иными средствами.

— Традиционно будет функционировать теплоход здоровья. Его работа начнется, как только растает лед и будет открыт сезон навигации. Также планируется отправка по различным маршрутам выездных мобильных бригад, — рассказали в министерстве.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее неоднократно сообщало о работе «Теплохода здоровья», который во время речной навигации доставляет врачей и оборудование для обследования прибрежных сёл. На недавнем совещании в правительстве региона губернатор Вячеслав Шпорт распорядился оборудовать 4 выездных медицинских комплекса на базе высокопроходимых машин для обслуживания глубинки.

Однако в Хабаровском крае есть населённые пункты, куда можно добраться только поездом. Там нет крупных рек и к ним не подведены автотрассы. Таким местом является посёлок Кенада Ванинского района. В разговоре с корреспондентом агентства заведующая местной амбулаторией Татьяна Козубенко отметила, что «поезд здоровья» жителям жизненно необходим.

— Мы живём на периферии, от больницы райцентра нас отделяет 300 км. Большая часть жителей посёлка — леди пенсионного возраста, выезд для них является невозможным из-за плохого состояния здоровья и затрат на билеты. Подобные сложности возникают и с людьми, ведущими асоциальный образ жизни. Вовремя выявить у них серьёзные заболевания по типу туберкулёза — важная, но сложно выполнимая задача, так как они не стремятся проходить обследования. Когда же в посёлок приходил «Матвей Мудров», их в принудительном порядке доставляли к поезду, — поделилась Татьяна Козубенко.