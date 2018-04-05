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04:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

ИГУ предлагает придумать пять слов-символов вуза

Иркутский государственный университет объявил конкурс, участников которого просят предложить слова, которые вызывали бы ассоциации с вузом и имели бы в своём составе следующие буквы: ё, й, ы, ь, ъ.

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба ИГУ, слова-победители войдут в азбуку Иркутского государственного университета (100.isu.ru), которую составляют к празднованию 100-летия университета, и в печатную версию азбуки, которая будет издана к юбилею вуза. Победителей конкурса также ждёт приз с символикой ИГУ.

До 22 апреля включительно на почту 100@isu.ru от желающих участвовать в конкурсе будут ждать придуманные слова с пояснением (объем 800 знаков с пробелами), как они связаны именно с ИГУ. Напомним, нужно предложить слово, в котором присутствует одна из указанных букв. Неважно, где она находится — в начале слова, в конце или середине. Как пример, слово «учёный».

Напомним, в азбуке Иркутского государственного университета каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект университета.

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