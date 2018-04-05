ИГУ предлагает придумать пять слов-символов вуза
Иркутский государственный университет объявил конкурс, участников которого просят предложить слова, которые вызывали бы ассоциации с вузом и имели бы в своём составе следующие буквы: ё, й, ы, ь, ъ.
Иркутский государственный университет объявил конкурс, участников которого просят предложить слова, которые вызывали бы ассоциации с вузом и имели бы в своём составе следующие буквы: ё, й, ы, ь, ъ.
Как сообщает 4 апреля 2018 года
До 22 апреля включительно на почту 100@isu.ru от желающих участвовать в конкурсе будут ждать придуманные слова с пояснением (объем 800 знаков с пробелами), как они связаны именно с ИГУ. Напомним, нужно предложить слово, в котором присутствует одна из указанных букв. Неважно, где она находится — в начале слова, в конце или середине. Как пример, слово «учёный».
Напомним, в азбуке Иркутского государственного университета каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект университета.
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