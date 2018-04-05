Детей из трёх сёл Хабаровского края поселят в новом интернате

В селе Тыр Ульчского районе завершается строительство нового здания интерната для младших школьников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сейчас в нём начались внутренние работы. Сдать корпус строители должны к началу учебного года.

Постройка, рассчитанная на 35 мест, будет вмещать в себя учебную и спортивную площадку, спальный корпус, столовую и прачечную.

По словам главы администрации Тырского сельского поселения Людмилы Мельниковой, в интернате будут проживать дети из трёх посёлков: Тыр, Белоглинка и Кальма. Последние населённые пункты находятся в 7 км от школы.

— Сейчас некоторые дети проживают в здании старого интерната, пришедшем в негодность. Ученикам, которые не желают находиться в данном помещении, приходится каждое утро добираться по ледовой переправе зимой, на лодках или пешком весной и осенью. Строящееся учреждение позволит упростить процесс обучения школьников, — рассказала Людмила Мельникова. После окончания строительства в здании интерната будут обучаться ученики начальных классов общей школы. В настоящее время занятия младших школьников проходят на территории детского сада.