Мэрия объявила в соцсетях конкурс роликов о корпоративных субботниках

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Красноярска запустила в Instagram флешмоб #чисточеллендж — его участники должны наводить порядок и убирать мусор у собственного офиса.

Первый ролик под таким тегом опубликовал на своей странице в соцсети руководитель департамента информационной политики мэрии Алексей Машегов. На коротком видео запечатлено, как сотрудники департамента под задорную музыку убирают мусор у парковки возле Коммунального моста.

«Собрали 10 мешков мусора. Нам понравилось, и мы объявляем в Красноярке #чисточеллендж! Наведите порядок возле своего офиса (или чуть подальше), снимите видео и выложите в соцсети. Ставьте хэштег #чисточеллендж и передавайте эстафету как минимум 3 новым участникам», — написал Машегов.