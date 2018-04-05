Мэрия объявила в соцсетях конкурс роликов о корпоративных субботниках
Его участники должны наводить порядок и убирать мусор у собственного офиса.
Его участники должны наводить порядок и убирать мусор у собственного офиса.
Администрация Красноярска запустила в Instagram флешмоб #чисточеллендж — его участники должны наводить порядок и убирать мусор у собственного офиса.
Первый ролик под таким тегом опубликовал на своей странице в соцсети руководитель департамента информационной политики мэрии Алексей Машегов. На коротком видео запечатлено, как сотрудники департамента под задорную музыку убирают мусор у парковки возле Коммунального моста.
«Собрали 10 мешков мусора. Нам понравилось, и мы объявляем в Красноярке #чисточеллендж! Наведите порядок возле своего офиса (или чуть подальше), снимите видео и выложите в соцсети. Ставьте хэштег #чисточеллендж и передавайте эстафету как минимум 3 новым участникам», — написал Машегов.
В посте он отметил красноярские телекомпании, администрацию Центрального района и одну из страховых компаний города.
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