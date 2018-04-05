Три детских сада построят в новых микрорайонах Хабаровска

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В Хабаровске работает 84 детских сада и две детские группы при школах. В некоторых из них есть свободные места, однако жителям новых городских микрорайонов неудобно возить туда детей. В итоге власти краевой столицы решили построить три новых детсада. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

«Принято очередное решение о строительстве трех детских садов на условиях софинансирования с муниципальным, краевым и федеральным бюджетами — как раз в новых микрорайонах: это район “Березки”, район “Ю-Сити” и район улиц Лазо — Краснодарской. Плюс в этом году мы собираемся открыть два детских сада в зданиях, которые реконструируем: это детский сад на Втором Хабаровске (там впервые будут открыты ясли для малышей от двух месяцев) и детский сад в центральной части города — Лермонтова, 32а. Его мы планируем ко Дню края принять на свой баланс и открыть», — сообщила представитель управления образования.