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06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Частные перевозчики повысят стоимость проезда в Иркутске

Стоимость проезда на муниципальном транспорте увеличивать не планируют.

Восемь частных перевозчиков Иркутска с 3 мая увеличат стоимость проезда на 17 автобусных маршрутах до 20−25 рублей с 3 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоимость будет дифференцирована в зависимости от времени проезда: с 6.00 до 20.00 — 20 рублей, с 20.01 до 23.00 — 25 рублей. Увеличение цены коснется маршрутов № 2, 3, 10, 12, 16к, 20, 28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88, 98.

Как уточняется в сообщении, перевозчики не обязаны согласовывать стоимость проезда с муниципалитетом в соответствии с федеральным законом № 220 «Об организации регулярных пассажирских перевозок».

Стоимость проезда на муниципальном транспорте увеличивать не планируют.

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