Экологический туризм в Сибири обсудят на КЭФ-2018

Эксперты в области экологического туризма обсудят, как развивать этот вид туризма в России (в частности в Сибири), так как сегодня он хорошо востребован.

Кроме того, будет обсуждаться текущее состояние экотуризма в Сибири и на Дальнем Востоке, потенциал экологического туризма в регионе. Сегодня каждая из федеральных ООПТ страны является привлекательной для экотуризма благодаря уникальным природным, культурным и историческим объектам, эстетике дикой природы, познавательному потенциалу. В то же время существует целый ряд проблем развития экотуризма в регионе: от тонкого баланса между увеличением туристических потоков и сохранением природной среды до острой нехватки финансирования и недостатка инфраструктурных объектов, необходимых для комфортного и безопасного пребывания туристов.