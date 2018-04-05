Экологический туризм в Сибири обсудят на КЭФ-2018

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ проведут панельную дискуссию «Сибирь как центр российского экологического туризма — это реально?».
Эксперты в области экологического туризма обсудят, как развивать этот вид туризма в России (в частности в Сибири), так как сегодня он хорошо востребован.
Кроме того, будет обсуждаться текущее состояние экотуризма в Сибири и на Дальнем Востоке, потенциал экологического туризма в регионе. Сегодня каждая из федеральных ООПТ страны является привлекательной для экотуризма благодаря уникальным природным, культурным и историческим объектам, эстетике дикой природы, познавательному потенциалу. В то же время существует целый ряд проблем развития экотуризма в регионе: от тонкого баланса между увеличением туристических потоков и сохранением природной среды до острой нехватки финансирования и недостатка инфраструктурных объектов, необходимых для комфортного и безопасного пребывания туристов.
Также представители минприроды России расскажут о ходе реализации приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть», его сути и перспективах.
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