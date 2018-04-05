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06:16 (мск), источник: НИА Красноярск

Экологический туризм в Сибири обсудят на КЭФ-2018

С 12 по 14 апреля в Красноярске будет работать экономический форум «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». В рамках КЭФ будут обсуждаться важнейшие аспекты экономического, социального и экологического развития Сибири и России в целом.

Источник: НИА Красноярск

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ проведут панельную дискуссию «Сибирь как центр российского экологического туризма — это реально?».

Эксперты в области экологического туризма обсудят, как развивать этот вид туризма в России (в частности в Сибири), так как сегодня он хорошо востребован.

Кроме того, будет обсуждаться текущее состояние экотуризма в Сибири и на Дальнем Востоке, потенциал экологического туризма в регионе. Сегодня каждая из федеральных ООПТ страны является привлекательной для экотуризма благодаря уникальным природным, культурным и историческим объектам, эстетике дикой природы, познавательному потенциалу. В то же время существует целый ряд проблем развития экотуризма в регионе: от тонкого баланса между увеличением туристических потоков и сохранением природной среды до острой нехватки финансирования и недостатка инфраструктурных объектов, необходимых для комфортного и безопасного пребывания туристов.

Также представители минприроды России расскажут о ходе реализации приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть», его сути и перспективах.

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