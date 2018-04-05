Самая «Успешная мама» России живет в Хабаровске
Мария Шемякина рассказала, для чего многодетной маме «Воздух Дальнего Востока»
Мария Шемякина рассказала, для чего многодетной маме «Воздух Дальнего Востока»
Хабаровчанку признали самой «Успешной мамой» на всероссийском конкурсе в Москве. Члены жюри высоко оценили энергичность и целеустремленность Марии Шемякиной, ее историю жизни и то, как она справляется с жизненными неурядицами. Победительница рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», для чего решила участвовать в состязании и причем здесь «Воздух Дальнего Востока».
— Заявку на конкурс «Успешная мама» я подала в феврале. От участниц требовалось только рассказать о себе, детях, о том, чем они занимаются. Также необходимо было указать номинацию, в которой собираюсь участвовать, и объяснить, с чем это связано. Было много вариантов: и
— Несомненно, все они сильные и талантливые, у каждой своя история. Тем конкурс и интересен, что можно обменяться опытом. Признаюсь честно, участвовать решила только потому, что это помогло бы распространить информацию о помощи больным муковисцидозом. Заявить о том, что такая проблема есть, но это не значит, что нужно опускать руки, ведь есть люди, готовые поделиться своей аналогичной историей, — говорит Мария. Такая наследственная болезнь — сейчас не редкость. Больной муковисцидозом ребенок может родиться у каждой пары, а при обследовании плода выявить его нельзя. Мария и сама столкнулась с этой проблемой — у женщины четверо детей, двое из которых имеют такой диагноз.
— Тут как лотерейный билет — повезет или нет. Когда же у пары появляется такой ребенок, родители остаются с этой проблемой один на один, переживают, начинают думать, что они
— А что касается конкурса, меня радует не только то, что я могла поговорить со знающими людьми о моем проекте. Главное, что мальчишки мною гордятся, говорят: «Ты, мама, хайпанула», — смеется Мария Шемякина. — И если представится возможность, то я бы хотела принять участие и в других конкурсах, но с четырьмя детьми в будничной суете сделать это будет не просто.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.