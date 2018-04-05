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06:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Самая «Успешная мама» России живет в Хабаровске

Мария Шемякина рассказала, для чего многодетной маме «Воздух Дальнего Востока»

Хабаровчанку признали самой «Успешной мамой» на всероссийском конкурсе в Москве. Члены жюри высоко оценили энергичность и целеустремленность Марии Шемякиной, ее историю жизни и то, как она справляется с жизненными неурядицами. Победительница рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», для чего решила участвовать в состязании и причем здесь «Воздух Дальнего Востока».

 — Заявку на конкурс «Успешная мама» я подала в феврале. От участниц требовалось только рассказать о себе, детях, о том, чем они занимаются. Также необходимо было указать номинацию, в которой собираюсь участвовать, и объяснить, с чем это связано. Было много вариантов: и мама-кулинар, и многомама, и бизнес-мама, и мама-волшебница, и хранительница очага. Мой выбор пал на «Первый шаг к новой жизни», потому что тема мне близка, да и к тому же отражала мое настроение в тот момент, — рассказала Мария Шемякина. На победу в конкурсе претендовали 800 конкурсанток со всей России. Однако в Москву пригласили только по 3 претендентки в каждой номинации — всего 33 представительницы.

— Несомненно, все они сильные и талантливые, у каждой своя история. Тем конкурс и интересен, что можно обменяться опытом. Признаюсь честно, участвовать решила только потому, что это помогло бы распространить информацию о помощи больным муковисцидозом. Заявить о том, что такая проблема есть, но это не значит, что нужно опускать руки, ведь есть люди, готовые поделиться своей аналогичной историей, — говорит Мария. Такая наследственная болезнь — сейчас не редкость. Больной муковисцидозом ребенок может родиться у каждой пары, а при обследовании плода выявить его нельзя. Мария и сама столкнулась с этой проблемой — у женщины четверо детей, двое из которых имеют такой диагноз.

— Тут как лотерейный билет — повезет или нет. Когда же у пары появляется такой ребенок, родители остаются с этой проблемой один на один, переживают, начинают думать, что они какие-то дефектные. Но опыт воспитания таких детей есть. По началу у меня была договоренность с врачом, чтобы родители, столкнувшиеся с этим, звонили мне, если у них есть такое желание. Сейчас же я пошла дальше.

Хабаровчанка создала общественную организацию «Воздух Дальнего Востока», куда приходят люди, чьим детям был поставлен диагноз муковисцидоз.

 — А что касается конкурса, меня радует не только то, что я могла поговорить со знающими людьми о моем проекте. Главное, что мальчишки мною гордятся, говорят: «Ты, мама, хайпанула», — смеется Мария Шемякина. — И если представится возможность, то я бы хотела принять участие и в других конкурсах, но с четырьмя детьми в будничной суете сделать это будет не просто.

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