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05:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Выбран оператор по сбору отходов для южной части Иркутской области

На конкурс, объявленный в конце февраля, была подана единственная заявка.

В Иркутской области в результате конкурса выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Зоны Юг. Им стало ООО «РТ-НЭО Иркутск», сообщает пресс-служба правительства региона.

В южную зону включены Иркутск, Ангарск, Тулун, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Бодайбо, а также территория Усть-Ордынского Бурятского округа и еще 15 районов области (в северную зону входит Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы).

На конкурс, объявленный в конце февраля, была подана единственная заявка. Комиссия признала ее соответствующей правилам отбора, заявителю присвоили статус регионального оператора.

«Следующий этап — заключение соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором об организации деятельности по обращению с отходами», — рассказал министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Максим Авдеев.

Добавим, конкурс для Зоны Север повторно объявили в конце марта, так как ранее процедуру признали несостоявшейся.

Согласно федеральному закону, принятому в 2016 году, регионы до 2019 года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Оператор будет отвечать за сбор, вывоз, утилизацию мусора, ликвидацию стихийных свалок.

По данным СКРИН, в России зарегистрировано две компании с одинаковыми названиями — ООО «РТ-НЭО Иркутск». Первая расположена в Москве, её учредителем является структура госкорпорации «Ростехнологии» акционерное общество «Национальный экологический оператор». Вторая компания зарегистрирована в Белгородской области, и её учредители Артём Мищенко из Иркутской области и Александр Сумкин из Москвы.

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