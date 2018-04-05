Выбран оператор по сбору отходов для южной части Иркутской области
На конкурс, объявленный в конце февраля, была подана единственная заявка.
На конкурс, объявленный в конце февраля, была подана единственная заявка.
В Иркутской области в результате конкурса выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Зоны Юг. Им стало ООО «РТ-НЭО Иркутск», сообщает
В южную зону включены Иркутск, Ангарск, Тулун, Саянск, Свирск,
«Следующий этап — заключение соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором об организации деятельности по обращению с отходами», — рассказал министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Максим Авдеев.
Добавим, конкурс для Зоны Север повторно объявили в конце марта, так как ранее процедуру признали несостоявшейся.
Согласно федеральному закону, принятому в 2016 году, регионы до 2019 года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Оператор будет отвечать за сбор, вывоз, утилизацию мусора, ликвидацию стихийных свалок.
По данным СКРИН, в России зарегистрировано две компании с одинаковыми названиями — ООО «РТ-НЭО Иркутск». Первая расположена в Москве, её учредителем является структура госкорпорации «Ростехнологии» акционерное общество «Национальный экологический оператор». Вторая компания зарегистрирована в Белгородской области, и её учредители Артём Мищенко из Иркутской области и Александр Сумкин из Москвы.
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