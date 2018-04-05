Выбран оператор по сбору отходов для южной части Иркутской области

В Иркутской области в результате конкурса выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Зоны Юг. Им стало ООО «РТ-НЭО Иркутск», сообщает пресс-служба правительства региона.

В южную зону включены Иркутск, Ангарск, Тулун, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Бодайбо, а также территория Усть-Ордынского Бурятского округа и еще 15 районов области (в северную зону входит Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы).

На конкурс, объявленный в конце февраля, была подана единственная заявка. Комиссия признала ее соответствующей правилам отбора, заявителю присвоили статус регионального оператора.

«Следующий этап — заключение соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором об организации деятельности по обращению с отходами», — рассказал министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Максим Авдеев.

Добавим, конкурс для Зоны Север повторно объявили в конце марта, так как ранее процедуру признали несостоявшейся.

Согласно федеральному закону, принятому в 2016 году, регионы до 2019 года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Оператор будет отвечать за сбор, вывоз, утилизацию мусора, ликвидацию стихийных свалок.