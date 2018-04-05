Конкурс грантов Ученого совета стартовал в ИРНИТУ
ИРНИТУ объявил очередной конкурс грантов Ученого совета. На финансирование могут претендовать перспективные проекты, представленные по пяти направлениям.
ИРНИТУ объявил очередной конкурс грантов Ученого совета. На финансирование могут претендовать перспективные проекты, представленные по пяти направлениям.
Ученый совет вуза считает приоритетными фундаментальные исследования, развитие научных школ ИРНИТУ,
На финансирование каждого проекта, победившего по одному из направлений конкурса, университет планирует направить до 300 тыс. рублей в год.
Заявки принимаются с 9 апреля по 11 мая (10:00 — 16:00) по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, офис А-213 (Горбунов Андрей Владимирович). Здесь вы сможете проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе и получить необходимую документацию.
Тел.:
e-mail: gorbunov12@istu.edu.
Подробная информация www.istu.edu/
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