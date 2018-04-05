Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Мужчина завел YouTube-канал, чтобы общаться со своими детьми
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Бренд Gosha Rubchinskiy прекратил существование
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
05:50 (мск), источник: НИА Красноярск

Конкурс грантов Ученого совета стартовал в ИРНИТУ

ИРНИТУ объявил очередной конкурс грантов Ученого совета. На финансирование могут претендовать перспективные проекты, представленные по пяти направлениям.

Ученый совет вуза считает приоритетными фундаментальные исследования, развитие научных школ ИРНИТУ, научно-исследовательских объединений и научно-образовательных центров. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать заявки в области прототипирования результатов научно-технической деятельности.

На финансирование каждого проекта, победившего по одному из направлений конкурса, университет планирует направить до 300 тыс. рублей в год.

Заявки принимаются с 9 апреля по 11 мая (10:00 — 16:00) по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, офис А-213 (Горбунов Андрей Владимирович). Здесь вы сможете проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе и получить необходимую документацию.

Тел.: 8 (3952) 40−57−70.

e-mail: gorbunov12@istu.edu.

Подробная информация www.istu.edu/

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
США похвалили Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь