Конкурс грантов Ученого совета стартовал в ИРНИТУ

Ученый совет вуза считает приоритетными фундаментальные исследования, развитие научных школ ИРНИТУ, научно-исследовательских объединений и научно-образовательных центров. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать заявки в области прототипирования результатов научно-технической деятельности.

На финансирование каждого проекта, победившего по одному из направлений конкурса, университет планирует направить до 300 тыс. рублей в год.

Заявки принимаются с 9 апреля по 11 мая (10:00 — 16:00) по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, офис А-213 (Горбунов Андрей Владимирович). Здесь вы сможете проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе и получить необходимую документацию.

Тел.: 8 (3952) 40−57−70 .