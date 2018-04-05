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05:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Студенческая весна» пришла в Хабаровск

Впервые в ней присоединятся школьники.

«Студенческая весна» — традиционный студенческий фестиваль. В этом году его краевой этап стартует в Хабаровске 6 апреля и завершится 14 апреля. После этого будет известно, кто же представит Хабаровский край на всероссийской «весне», которая в этом году пройдёт в Ставрополе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Фестиваль «Студенческая весна» — это своеобразная олимпиада, в которой обязательно будут лучшие. В этом году впервые участие в нём будут принимать не только студенты, но и школьники, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь комитета по молодёжной политике регионального правительства Мария Туркина. По её словам, событие проходит в крае в 23-й раз и имеет свои традиции. Но в этом году будут новшества, в том числе и в творческой программе.

— Появились новые направления, среди них «Фестиваль объединённой студенческой лиги КВН «Ерофей», «Видео», «Школьная журналистика». А начнётся фестиваль традиционно с очной защиты научных проектов студентов вузов и ссузов. Темы научно-исследовательской программы очень интересны и важны как для нашего края, так и для всей страны. Молодёжь занимается экологией, инновациями, техническим творчеством, историей России и Дальнего Востока, прикладными экономическими исследованиями… работ много, причём, на самые разные темы, — поделилась Мария Туркина.

Ожидается, что мероприятие объединит более тысячи учащихся высших и средних учебных заведений Хабаровского края. — Мы делаем фестиваль трендовым для молодёжи, чтобы студентам было интересно в нём участвовать, и каждый мог найти для себя что-то полезное, открыть разные пути для самовыражения, — подчеркнул председатель комитета по молодёжной политике правительства края Евгений Дёмин. Напомним, что обладатели Гран-при краевого этапа отправятся в Ставрополь на Всероссийский фестиваль «Студенческая весна-2018», который пройдёт с 15 по 20 мая.

Как отмечают организаторы фестиваля на своем сайте, впервые в этом году выбраны символы студенческой весны — это Триумфальная арка в Ставрополе и слон, который, как оказалось, является символом Ставрополья. Символ будет меняться в зависимости от того, в каком городе будет проводиться всероссийский заключительный этап фестиваля «Студенческая весна».

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