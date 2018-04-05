«Студенческая весна» пришла в Хабаровск
Впервые в ней присоединятся школьники.
Впервые в ней присоединятся школьники.
«Студенческая весна» — традиционный студенческий фестиваль. В этом году его краевой этап стартует в Хабаровске 6 апреля и завершится 14 апреля. После этого будет известно, кто же представит Хабаровский край на всероссийской «весне», которая в этом году пройдёт в Ставрополе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Фестиваль «Студенческая весна» — это своеобразная олимпиада, в которой обязательно будут лучшие. В этом году впервые участие в нём будут принимать не только студенты, но и школьники, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня»
— Появились новые направления, среди них «Фестиваль объединённой студенческой лиги КВН «Ерофей», «Видео», «Школьная журналистика». А начнётся фестиваль традиционно с очной защиты научных проектов студентов вузов и ссузов. Темы
Как отмечают организаторы фестиваля на своем сайте, впервые в этом году выбраны символы студенческой весны — это Триумфальная арка в Ставрополе и слон, который, как оказалось, является символом Ставрополья. Символ будет меняться в зависимости от того, в каком городе будет проводиться всероссийский заключительный этап фестиваля «Студенческая весна».
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