Центр святителя Иннокентия в Анге даёт ночлег паломникам

КПЦ также предоставляет возможность проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, выставок, концертов в специально оборудованном помещении. Стоимость — 300 рублей в час.
Напомним, в КПЦ 25 номеров, из них 16 — двухместных, шесть трехместных, три одноместных, из которых два для размещения людей с ограниченными возможностями. Для паломников также работает столовая и кухня, где можно приготовить себе пищу, прачечная и другая инфраструктура. В ближайшее время появится возможность заказывать готовую еду.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8−924−604−09−60.
Справка.
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