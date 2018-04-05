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10:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Центр святителя Иннокентия в Анге даёт ночлег паломникам

Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района предлагает посетителям (паломникам) разместится на ночлег в благоустроенном здании. Как сообщает 5 апреля 2018 года пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея, стоимость такой услуги составляет 600 рублей в сутки с человека за место.

КПЦ также предоставляет возможность проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, выставок, концертов в специально оборудованном помещении. Стоимость — 300 рублей в час.

Напомним, в КПЦ 25 номеров, из них 16 — двухместных, шесть трехместных, три одноместных, из которых два для размещения людей с ограниченными возможностями. Для паломников также работает столовая и кухня, где можно приготовить себе пищу, прачечная и другая инфраструктура. В ближайшее время появится возможность заказывать готовую еду.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8−924−604−09−60.

Справка. Духовно-просветительский комплекс, посвященный Иннокентию Вениаминову, расположен на двух гектарах. Рядом с мемориальным домом дяди святителя построен Свято-Иннокентьеский храм, неподалеку — библиотека и воскресная школа. На территории бывшей Ильинской церкви — часовня. Пять павильонов на спуске горы повествуют о биографии святителя. Рядом здание КПЦ площадью около 400 кв. м.

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