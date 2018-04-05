Центр святителя Иннокентия в Анге даёт ночлег паломникам

Напомним, в КПЦ 25 номеров, из них 16 — двухместных, шесть трехместных, три одноместных, из которых два для размещения людей с ограниченными возможностями. Для паломников также работает столовая и кухня, где можно приготовить себе пищу, прачечная и другая инфраструктура. В ближайшее время появится возможность заказывать готовую еду.