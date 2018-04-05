Таким будет памятник Чехову во Владивостоке
Работа над памятником Чехова, который будет установлен во Владивостоке, идет полным ходом, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Работа над памятником Чехова, который будет установлен во Владивостоке, идет полным ходом, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Автор скульптуры Петр Чегодаев уже завершил работу над восковой моделью, теперь на одном из красноярских предприятий начался очередной ответственный этап — отливка фигуры в бронзе.
По задумке скульптора, фигура писателя отражает тот самый миг, когда он увидел кита, который «ходил по бухте и плескал хвостищем» — именно так писал Чехов позднее, вспоминая свой визит во Владивосток в 1890 году.
На скамейке рядом — его саквояж, а страницы некой рукописи, которую Антон Павлович держал в руках, он выронил — от восхищения и удивления. К слову, скамейка с саквояжем как часть скульптурной композиции также уже в работе.
Писатель провел в нашем городе 5 дней, за это время он посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в
Михаил Грач.
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