В Красноярске стало дороже жить

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск вошел в топ-5 самых дорогих городов страны. К такому выводу пришли аналитики Avito и РБK. «Индекс благосостояния» за 2017 год был составлен на основе сравнительного анализа 26 крупнейших городов России.

По такому показателю как «дороговизна» Красноярск опередил Тюмень, Новосибирск, Казань, Иркутск, Ростов-на-Дону и Уфу.

«Уровень цен в Красноярске вырос относительно 2016 года и оказался выше среднего. Значение индекса составило 120 пунктов, что на 20 пунктов выше среднего показателя по городам. “Индекс благосостояния” показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни», — рассказали эксперты.

На повышение стоимости жизни в Красноярске повлияла инфляция потребительской корзины.

«Резкое повышение произошло в четвертом квартале 2017 года. До этого, напротив, наблюдалось планомерное снижение. К концу года стоимость корзины резко “взлетела”, и цены в IV квартале относительно предыдущего периода выросли сразу на 11,8 пункта», — подытожили аналитики.

Топ дорогих городов возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Самыми дешевыми городами стали Ульяновск и Оренбург.