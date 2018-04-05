В Красноярске стало дороже жить
Уровень цен в городе сильно поднялся.
Уровень цен в городе сильно поднялся.
Красноярск вошел в топ-5 самых дорогих городов страны. К такому выводу пришли аналитики Avito и РБK. «Индекс благосостояния» за 2017 год был составлен на основе сравнительного анализа 26 крупнейших городов России.
По такому показателю как «дороговизна» Красноярск опередил Тюмень, Новосибирск, Казань, Иркутск,
«Уровень цен в Красноярске вырос относительно 2016 года и оказался выше среднего. Значение индекса составило 120 пунктов, что на 20 пунктов выше среднего показателя по городам. “Индекс благосостояния” показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни», — рассказали эксперты.
«Резкое повышение произошло в четвертом квартале 2017 года. До этого, напротив, наблюдалось планомерное снижение. К концу года стоимость корзины резко “взлетела”, и цены в IV квартале относительно предыдущего периода выросли сразу на 11,8 пункта», — подытожили аналитики.
Топ дорогих городов возглавили Москва,
Напомним, по итогам прошлого года Красноярский край поднялся на пять позиций в рейтинге регионов России по качеству жизни. Регионы оценивались по различным показателям. Среди них: уровень доходов, экономическое развитие, жилищные условия, демографическая ситуация, климат, а также обеспеченность людей различными товарами и услугами.
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