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06:38 (мск), источник: Вести - Красноярск

В пасхальную ночь по Красноярску будут курсировать бесплатные автобусы

Добраться от храма до дома в пасхальную ночь можно будет бесплатно. Власти Красноярска организуют пять маршрутов.

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Первый и второй проедут по правому берегу города. Третий — через весь Советский район до Солнечного. Четвертый — через Октябрьский мост до Ветлужанки. Еще один автобус стартует от Свято-успенского монастыря через Ветлужанку, центр и далее на правый берег. Уточнить путь движения автобусов можно по круглосуточному номеру диспетчерской 256−84−00. Транспорт отправится от храмов в 02.45 в ночь с 7 на 8 апреля.

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