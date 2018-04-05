В пасхальную ночь по Красноярску будут курсировать бесплатные автобусы

Первый и второй проедут по правому берегу города. Третий — через весь Советский район до Солнечного. Четвертый — через Октябрьский мост до Ветлужанки. Еще один автобус стартует от Свято-успенского монастыря через Ветлужанку, центр и далее на правый берег. Уточнить путь движения автобусов можно по круглосуточному номеру диспетчерской 256−84−00. Транспорт отправится от храмов в 02.45 в ночь с 7 на 8 апреля.

