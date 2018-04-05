В пасхальную ночь по Красноярску будут курсировать бесплатные автобусы
Добраться от храма до дома в пасхальную ночь можно будет бесплатно. Власти Красноярска организуют пять маршрутов.
Добраться от храма до дома в пасхальную ночь можно будет бесплатно. Власти Красноярска организуют пять маршрутов.
Первый и второй проедут по правому берегу города. Третий — через весь Советский район до Солнечного. Четвертый — через Октябрьский мост до Ветлужанки. Еще один автобус стартует от
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