Антон Красноштанов участвует в праймериз ЕР по округу № 3 в Иркутске

«Работа депутатом — это, прежде всего, работа с населением. Несмотря на то, что мои полномочия длятся всего год, за это время я убедился в том, что могу решать проблемы жителей своего округа на региональном уровне. К тому же, возглавляя проект “Школа грамотного потребителя”, я понял, что с партией у нас общая цель — помогать людям. Проект уже достиг определенных успехов, это и открытие консультативного центра “Управдом”, и проведение семинаров по тарифообразованию, правам и обязанностям субъектов сферы ЖКХ», — отметил Антон Красноштанов.