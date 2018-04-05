Антон Красноштанов участвует в праймериз ЕР по округу № 3 в Иркутске

Антон Красноштанов — один из самых молодых депутатов ЗС, член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении.
«Работа депутатом — это, прежде всего, работа с населением. Несмотря на то, что мои полномочия длятся всего год, за это время я убедился в том, что могу решать проблемы жителей своего округа на региональном уровне. К тому же, возглавляя проект “Школа грамотного потребителя”, я понял, что с партией у нас общая цель — помогать людям. Проект уже достиг определенных успехов, это и открытие консультативного центра “Управдом”, и проведение семинаров по тарифообразованию, правам и обязанностям субъектов сферы ЖКХ», — отметил Антон Красноштанов.
Ранее документы для участия в праймериз подала депутат ЗС Ирина Синцова.
Напомним, единый день предварительного голосования — 3 июня. Выдвижение кандидатов будет проходить со 2 апреля по 8 мая. До 13 мая будут образованы счетные участки и опубликован перечень мест голосования. Дебаты пройдут в период с 13 апреля по 27 мая во внерабочее время, агитационный период — до 2 июня. Выборы в ЗС пройдут в сентябре.
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