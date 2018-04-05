Вся футбольная Европа обсуждает «Луч» из Владивостока

Источник: ДЕЙТА

Дело в том, что каким-то образом болельщики со всего мира узнали о важном нюансе — чтобы провести эту игру, кадиниградцам пришлось преодолеть 10 тысяч километров на самолете. Немыслимая цифра для фанатов.

Иностранные болельщики и журналисты активно делились в социальной сети Twitter мнениями относительно подобного путешествия.

SzPiotrowski2.

— Полет «Балтики» во Владивосток даже на карте выглядит ужасно.

Peter Walsh.

— Пролететь 6213 миль, чтобы сыграть нулевую ничью в матче Футбольной национальной лиги. Господи, это же просто безумие.

dr_Fuentes.

— Наверное, стоимость одной такой поездки во Владивосток выходит чуть ли не в половину бюджета для скромных клубов.

Alex Reynolds.

— А теперь представьте, если «Луч» когда-нибудь пробьется в Лигу Европы. Это будет ад для «Арсенала».

NozzerJohn.

— Нужно брать двухмесячный отпуск, чтобы съездить на такой выезд на автобусе!

Jim Mansfield.

— Из Лос-Анджелеса в Москву можно долететь за меньшее время.

Tim White.

— Несколько лет тому назад «Луч» играл в российской Премьер-лиге и ставил задачу выйти в еврокубки. УЕФА наверное забеспокоилась, ведь они всегда настаивают на том, чтобы все игры начинались в 7 и 9 вечера по среднеевропейскому времени, что во Владивостоке равнозначно четырем часам утра.

Phil Walters.

— А наши лондонские журналисты жалуются, что им приходится ездить в Ньюкасл.

the_punter_ni.

— Если бы русские не забирали Калининград у Германии после Второй Мировой Войны, то и команде не пришлось бы столько летать.

Alex Shwartser.

— В следующем сезоне во второй российский дивизион еще и хабаровский СКА возвращается.

Baran335.

— 10 000 километров в один конец? И в нашей Польше еще ноют про какие-то там дальние расстояния, ха-ха.

Melanie Roger.

— Теперь больше никаких жалоб на наши дальние выезда!

Enda Fanning.

— Честно говоря, сначала подумалось, что эта информация про 10 тысяч километров в одну сторону — первоапрельская шутка.

Von Koren.

— Это очень глупо! Русские должны разделить лигу по региональному принципу, а потом играть плей-офф. Просто идиотизм так летать ради одного матча!

raithboy.

— Поездка Странраер — Питерхед рядом с матчем «Балтика» — «Луч» кажется короткой прогулкой.

Fion Duffield.

— Хотелось бы узнать, сколько приехало выездных болельщиков во Владивосток.

Mick Yates.

— Ха-ха, в России это наверное считается локальным дерби.

TheBoiledEgg.

— Нам нужен Владивосток в Лиге чемпионов.

К слову, дальневосточники не могут обыграть калининградцев уже седьмой матч подряд, со встречи первого круга сезона-2014/15, когда владивостокская команда победила на выезде. А вот «Балтика» во Владивостоке не проигрывает с 2010 года.