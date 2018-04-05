Свердловская область быстро стареет

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К такому выводу пришли авторы Концепции развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года. Документ утвержден приказом министра соцполитики Андрея Злоказова.

По официальным данным, на 1 января 2017 года на учете в Пенсионном фонде состояли 1,33 млн человек (30,9% от общего числа населения региона).