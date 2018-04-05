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07:07 (мск), источник: ЕАН

Свердловская область быстро стареет

Население Свердловской области стремительно стареет.

Источник: Reuters

К такому выводу пришли авторы Концепции развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года. Документ утвержден приказом министра соцполитики Андрея Злоказова.

По официальным данным, на 1 января 2017 года на учете в Пенсионном фонде состояли 1,33 млн человек (30,9% от общего числа населения региона).

На 1 января 2015 года эта цифра составляла 1,3 млн., на 1 января 2016 года — 1,32 млн. человек. Авторы концепции называют это вызовом для власти: общее старение населения приводит к увеличению нагрузки на социальную сферу.

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