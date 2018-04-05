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06:29 (мск), источник: Восток Медиа

Администрация города готовит владивостокцев ко «Дню жестянщика»

По данным Примгидромета, сегодня к вечеру, 5 апреля, во Владивостоке начнётся мокрый снег, который прекратится только к обеду, 6 апреля. В связи с этим единая дежурная диспетчерская служба предупреждает владивостокцев об опасности, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на мэрию.

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Источник: РИА "Новости"

Высота снежного покрова может составить 1−3 сантиметра. Также на дорогах возможна гололедица, местами гололёд.

По данным администрации города, дорожные службы Владивостока к ликвидации возможных происшествий готовы. Владельцев автомашин, которые уже успели «переобуть» свои транспортные средства в летнюю резину, мэрия попросила не выезжать на дороги краевой столицы до второй половины пятницы, 6 апреля.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на Приморье надвигается двойной циклон. К концу дня в четверг, 5 апреля, на юго-западе края начнутся осадки преимущественно в виде снега. В ночь на пятницу, 6 апреля, с выходом циклона к побережью Приморского края интенсивность осадков увеличится. Наибольшее количество осадков выпадет на юге. В отдельных районах ожидаются гололёдные явления: отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ухудшение погоды на южном побережье будет сопровождаться сильным ветром. Ночной температурный фон составит +1… -4 градуса, на севере до -13. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1…+9 градусов.

В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 2−4 градуса.

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