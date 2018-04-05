Шесть школьников из Красноярского края отправятся в «Артек» на финал конкурса «Живая Классика»

По итогам двух дней конкурса призерами регионального этапа признаны шесть человек: Васютин Вячеслав (Идринский район), Журавлев Максим (Бирилюсский район), Боганов Алексей (г. Железногорск), Кнапнугель Екатерина (г. Красноярск), Юркова Анастасия (г. Красноярск) и Скворцов Максим (г. Красноярск). Они получили дипломы и ценные подарки.