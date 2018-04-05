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06:26 (мск), источник: НИА Красноярск

Шесть школьников из Красноярского края отправятся в «Артек» на финал конкурса «Живая Классика»

3 и 4 апреля в Красноярске состоялся региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Участие в нем приняли участие 164 победителя муниципального этапа конкурса из 55 муниципалитетов Красноярского края.

Учащиеся 5−11 классов читали наизусть любимые прозаические произведения.

Оценивало юных чтецов авторитетное жюри: актёр, режиссёр, создатель и руководитель литературного авторского театра «СТИХиЯ», молодёжного театра «Наш выход» Евгений Дьяков, актриса Красноярского театра юного зрителя Анна Карпова и писатель, член Российского союза писателей, шеф-редактор сетевого издания Маргарита Соседова.

По итогам двух дней конкурса призерами регионального этапа признаны шесть человек: Васютин Вячеслав (Идринский район), Журавлев Максим (Бирилюсский район), Боганов Алексей (г. Железногорск), Кнапнугель Екатерина (г. Красноярск), Юркова Анастасия (г. Красноярск) и Скворцов Максим (г. Красноярск). Они получили дипломы и ценные подарки.

Победителями были признаны трое: Петр Ромашов (Ачинский район, п. Ключи), Алсу Ханнанова (Бирилюсский район, с. Арефьево) и Анна Галимьянова (г. Норильск). Эти ребята отправятся на Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика» с 4 по 24 мая 2018 года в Международный детский центр «Артек».

Помимо победителей в «Артек» приглашены еще трое участников конкурса из Норильска.

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