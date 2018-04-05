Шесть школьников из Красноярского края отправятся в «Артек» на финал конкурса «Живая Классика»
3 и 4 апреля в Красноярске состоялся региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
3 и 4 апреля в Красноярске состоялся региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Участие в нем приняли участие 164 победителя муниципального этапа конкурса из 55 муниципалитетов Красноярского края.
Учащиеся 5−11 классов читали наизусть любимые прозаические произведения.
Оценивало юных чтецов авторитетное жюри: актёр, режиссёр, создатель и руководитель литературного авторского театра «СТИХиЯ», молодёжного театра «Наш выход» Евгений Дьяков, актриса Красноярского театра юного зрителя Анна Карпова и писатель, член Российского союза писателей,
Победителями были признаны трое: Петр Ромашов (Ачинский район, п. Ключи), Алсу Ханнанова (Бирилюсский район, с. Арефьево) и Анна Галимьянова (г. Норильск). Эти ребята отправятся на Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика» с 4 по 24 мая 2018 года в Международный детский центр «Артек».
Помимо победителей в «Артек» приглашены еще трое участников конкурса из Норильска.
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