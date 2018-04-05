Хоккеисты «Байкал-Энергии» возобновили тренировки

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» отдохнув неделю после завоевания бронзовых медалей чемпионата России, вновь приступили к тренировкам. Лед стадиона «Рекорд» уже начал постепенно таять, поэтому игроки занимаются на футбольном поле и в тренажерном зале. Главная цель апрельского сбора: постепенно снизить физические нагрузки перед отпуском.

— Не принимают участия в тренировках готовящийся к операции на плече форвард Александр Егорычев, а также получивший повреждение колена защитник Игорь Вассерман. Из боевого состава команды нет также тех, кого по различным причинам в Иркутске сейчас нет — Григория Лапина, Евгения Иванушкина и Артёма Ферояна. Все остальные в строю, — сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».