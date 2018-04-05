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06:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Музыкальным шествием откроется фестиваль «Джаз на Байкале»

XIII международный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует в Иркутске 6 апреля 2018 года.

Как сообщают организаторы, в этот день в в 17.30 джазовые музыканты соберутся у памятника Бабру и пройдут яркой колонной по 130 кварталу, исполняя музыкальные композиции. Затем торжественное открытие фестиваля состоится в ТРК «Модный квартал» в 18.00.

Фестиваль откроет основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. На сцене выступят вокалист из США Квентин Мур, джазовый квартет из Франции «French’Necy Quartet», иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники детского конкурса «Jazz Kids» — вокалистка Оксана Михеева и инструментальный ансамбль «Jazz Friends».

Справка. XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 6 по 9 апреля 2018 года. Фестиваль проводится с 2006 года, его посетили более 30 тыс. зрителей, в концертах приняли участие более 100 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки.

Организаторами «Джаза на Байкале» традиционно выступают продюсерский центр «Джаз на Байкале», правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

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