Музыкальным шествием откроется фестиваль «Джаз на Байкале»

Как сообщают организаторы, в этот день в в 17.30 джазовые музыканты соберутся у памятника Бабру и пройдут яркой колонной по 130 кварталу, исполняя музыкальные композиции. Затем торжественное открытие фестиваля состоится в ТРК «Модный квартал» в 18.00.

Фестиваль откроет основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. На сцене выступят вокалист из США Квентин Мур, джазовый квартет из Франции «French’Necy Quartet», иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники детского конкурса «Jazz Kids» — вокалистка Оксана Михеева и инструментальный ансамбль «Jazz Friends».

Справка. XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 6 по 9 апреля 2018 года. Фестиваль проводится с 2006 года, его посетили более 30 тыс. зрителей, в концертах приняли участие более 100 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки.