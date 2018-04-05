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07:10 (мск), источник: СуперОмск

Омским водителям посоветовали не спешить с летней резиной

В департаменте общественной безопасности Омска автолюбителям посоветовали не торопиться сменить зимние шины на летние и напомнили об апрельских заморозках и опасности гололеда.

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Источник: РИА "Новости"

Как отметил первый замдиректора департамента Евгений Скрипкарев, перед заменой шин нужно изучить прогноз погоды и убедиться в отсутствии заморозков.

«Погода в Сибири весной изменчива, и первое весеннее тепло может резко смениться снегопадами, метелью и гололедом. Чтобы езда была безопасной, необходимо всесторонне оценить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, следовательно — будет гололед», — говорит Евгений Скрипкарев.

Несмотря на отсутствие штрафов в 2018 году, специалисты департамента общественной безопасности рекомендуют омичам ответственно оценивать готовность машину к погодным условиям.

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