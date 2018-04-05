Омским водителям посоветовали не спешить с летней резиной
В департаменте общественной безопасности Омска автолюбителям посоветовали не торопиться сменить зимние шины на летние и напомнили об апрельских заморозках и опасности гололеда.
В департаменте общественной безопасности Омска автолюбителям посоветовали не торопиться сменить зимние шины на летние и напомнили об апрельских заморозках и опасности гололеда.
Как отметил первый замдиректора департамента Евгений Скрипкарев, перед заменой шин нужно изучить прогноз погоды и убедиться в отсутствии заморозков.
«Погода в Сибири весной изменчива, и первое весеннее тепло может резко смениться снегопадами, метелью и гололедом. Чтобы езда была безопасной, необходимо всесторонне оценить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, следовательно — будет гололед», — говорит Евгений Скрипкарев.
Несмотря на отсутствие штрафов в 2018 году, специалисты департамента общественной безопасности рекомендуют омичам ответственно оценивать готовность машину к погодным условиям.
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