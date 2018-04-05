МЧС предупредило приморцев об опасности

Отметим, что ежегодно в Приморье повторяется одна и та же история — люди выходят на лед, несмотря на весну и все предостережения. Так, 4 апреля DEITA.RU сообщало, что более 30 рыбаков-любителей спасли с оторвавшейся льдины в Приморье. Инцидент произошел в районе мыса Песчаный в Амурском заливе.