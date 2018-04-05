МЧС предупредило приморцев об опасности
МЧС России по Приморскому краю сделало рассылку жителям края, сообщает DEITA. RU.
МЧС России по Приморскому краю сделало рассылку жителям края, сообщает DEITA. RU.
По информации ведомства, опасность появилась
«В Амурском и Уссурийском заливах, интенсивный взлом и вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого. Выход на лед строго запрещён», — предупреждает МЧС России по Приморскому краю.
Отметим, что ежегодно в Приморье повторяется одна и та же история — люди выходят на лед, несмотря на весну и все предостережения. Так, 4 апреля DEITA.RU сообщало, что более 30
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Ирина Петрова.
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