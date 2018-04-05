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06:55 (мск), источник: ДЕЙТА

МЧС предупредило приморцев об опасности

МЧС России по Приморскому краю сделало рассылку жителям края, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации ведомства, опасность появилась из-за таяния льда в море.

«В Амурском и Уссурийском заливах, интенсивный взлом и вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого. Выход на лед строго запрещён», — предупреждает МЧС России по Приморскому краю.

Отметим, что ежегодно в Приморье повторяется одна и та же история — люди выходят на лед, несмотря на весну и все предостережения. Так, 4 апреля DEITA.RU сообщало, что более 30 рыбаков-любителей спасли с оторвавшейся льдины в Приморье. Инцидент произошел в районе мыса Песчаный в Амурском заливе.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС: 101.

Ирина Петрова.

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