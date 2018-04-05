Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Киты, которые любят петь в темноте

В глубинах Северного Ледовитого океана, под покровом полярной ночи гренландские киты… поют. Это их любимое занятие.

Источник: furuno/СС0

В то время как о пении горбатых китов известно уже давно, оказывается, что их у двоюродных братьев — гренландских или полярных китов — может быть гораздо более широкий репертуар.

Изучение популяции гренландских китов, обитающих в районе архипелага Шпицберген, показало, что их музыкальные призывы могут быть такими же разнообразными, как и у певчих птиц.

В этом случае — они уникальны среди популяций китов и, возможно, даже всех млекопитающих.

Сборник китовых песен

В течение трех лет популяция китов, обитающая близ Шпицбергена, «спела» 184 уникальных песен. Вокализация продолжалась ежегодно круглые сутки в течение большей части зимы.

«В алфавите гренландских китов, насколько мы можем судить, — тысячи букв», — сказала в интервью Би-би-си профессор Кейт Стаффорд, ведущий автор исследования, опубликованного в «Трудах Королевского общества».

Источник: Free-Photos/СС0

«Я на самом деле думаю о песнях горбатых китов, как о классической музыке. Они стройные и упорядоченные и могут длиться 20−30 минут. Каждая песня [гренландского кита] может продолжаться всего лишь от 45 секунд до 2 минут, но они повторяют эту песню и снова», — добавляет она.

Известно, что горбатые киты поют одни и те же песни в течение одного сезона, в то время как гренландские киты меняют репертуар каждые несколько часов или дней.

Такие сложные песни весьма необычны, так как большинство млекопитающих издают четкие, повторяющиеся звуки-призывы, которые практически не меняются.

Читайте также
Ученые сняли подледное плавание кита на видео

Хотя о популяциях гренландских китов науке известно гораздо меньше, авторы исследования считают, что самцы могут петь во время брачного сезона.

Гренландские киты обладают способностью пробивать лед толщиной полметра и могут жить до 200 лет.

Из-за того, что у них самый толстый слой подкожного жира из всех видов китов, на популяцию Шпицбергена коммерческая охота началась еще в семнадцатом веке.

При этом из-за сокращения численности и суровых условий обитания гренландские киты изучены плохо.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Юлия Скрипаль: "С каждым днем у меня прибавляется сил"
"Режиму правда невыгодна": историка Дмитриева оправдали, но не полностью
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
В России появится новая мера пресечения
Путин встретился с новым главой Кемеровской области
Спорт
«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро После того, как команду возглавил Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь