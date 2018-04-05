Киты, которые любят петь в темноте
В глубинах Северного Ледовитого океана, под покровом полярной ночи гренландские киты… поют. Это их любимое занятие.
В глубинах Северного Ледовитого океана, под покровом полярной ночи гренландские киты… поют. Это их любимое занятие.
В то время как о пении горбатых китов известно уже давно, оказывается, что их у двоюродных братьев — гренландских или полярных китов — может быть гораздо более широкий репертуар.
В этом случае — они уникальны среди популяций китов и, возможно, даже всех млекопитающих.
Сборник китовых песен
В течение трех лет популяция китов, обитающая близ Шпицбергена, «спела» 184 уникальных песен. Вокализация продолжалась ежегодно круглые сутки в течение большей части зимы.
«В алфавите гренландских китов, насколько мы можем судить, — тысячи букв», — сказала в интервью
«Я на самом деле думаю о песнях горбатых китов, как о классической музыке. Они стройные и упорядоченные и могут длиться 20−30 минут. Каждая песня [гренландского кита] может продолжаться всего лишь от 45 секунд до 2 минут, но они повторяют эту песню и снова», — добавляет она.
Такие сложные песни весьма необычны, так как большинство млекопитающих издают четкие, повторяющиеся
Хотя о популяциях гренландских китов науке известно гораздо меньше, авторы исследования считают, что самцы могут петь во время брачного сезона.
Гренландские киты обладают способностью пробивать лед толщиной полметра и могут жить до 200 лет.
При этом
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