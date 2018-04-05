Киты, которые любят петь в темноте

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В то время как о пении горбатых китов известно уже давно, оказывается, что их у двоюродных братьев — гренландских или полярных китов — может быть гораздо более широкий репертуар.

Изучение популяции гренландских китов, обитающих в районе архипелага Шпицберген, показало, что их музыкальные призывы могут быть такими же разнообразными, как и у певчих птиц.

В этом случае — они уникальны среди популяций китов и, возможно, даже всех млекопитающих.

Сборник китовых песен

В течение трех лет популяция китов, обитающая близ Шпицбергена, «спела» 184 уникальных песен. Вокализация продолжалась ежегодно круглые сутки в течение большей части зимы.

«В алфавите гренландских китов, насколько мы можем судить, — тысячи букв», — сказала в интервью Би-би-си профессор Кейт Стаффорд, ведущий автор исследования, опубликованного в «Трудах Королевского общества».

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«Я на самом деле думаю о песнях горбатых китов, как о классической музыке. Они стройные и упорядоченные и могут длиться 20−30 минут. Каждая песня [гренландского кита] может продолжаться всего лишь от 45 секунд до 2 минут, но они повторяют эту песню и снова», — добавляет она.

Известно, что горбатые киты поют одни и те же песни в течение одного сезона, в то время как гренландские киты меняют репертуар каждые несколько часов или дней.

Такие сложные песни весьма необычны, так как большинство млекопитающих издают четкие, повторяющиеся звуки-призывы, которые практически не меняются.

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Хотя о популяциях гренландских китов науке известно гораздо меньше, авторы исследования считают, что самцы могут петь во время брачного сезона.

Гренландские киты обладают способностью пробивать лед толщиной полметра и могут жить до 200 лет.

Из-за того, что у них самый толстый слой подкожного жира из всех видов китов, на популяцию Шпицбергена коммерческая охота началась еще в семнадцатом веке.

При этом из-за сокращения численности и суровых условий обитания гренландские киты изучены плохо.