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08:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Билеты на теплоходы в Хабаровском крае не подорожают

Это касается как пригородных, так и междугородных маршрутов.

В навигацию-2018 в Хабаровском крае стоимость проезда на теплоходах останется на уровне прошлого года. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон, этого удалось достичь благодаря проведённой на предприятии оптимизации затрат.

 — В прошлом году мы допустили рост тарифа всего на 5%. Если вспомнить прошлые сезоны, то в 2012 году он вообще вырос на 30%, — сказал Игорь Меерсон. — Краевой комитет по ценам и тарифам предложил на предстоящую навигацию сохранить действующие тарифы по перевозкам пассажиров на краевых и пригородных линиях и на межмуниципальной линии Хабаровск-Победа. Я считаю, что это наша победа: роста цен на билеты на теплоходы в 2018 году не будет, несмотря на повышение стоимости топлива и запасных частей. Как отметил директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», отношения с мэрией Хабаровска, которые были довольно натянутыми, сейчас нормализовались.

— В прошлые годы мы ругались, но сейчас всё диаметрально поменялось, — говорит Игорь Меерсон. — Больше того, когда нам на подготовку флота к сезону-2018 нужны были деньги, мэр Хабаровска Александр Соколов дал команду и МУП «Спецавтохозяйство» предоставило кредит в размере 7 млн рублей, на сегодня около половины мы освоили.

Подготовка к навигации 2018 года в Хабаровском крае осложнилась волокитой в краевом vинтрансе, где с ноября по февраль не могли подготовить конкурсную документацию на маршруты, которые субсидирует правительство региона. Поэтому посуточный план ремонтных работ, где по дням расписаны все задачи, пришлось выполнять с опозданием.

— Сегодня благодаря чёткой слаженной работе экипажей судов и технических руководителей ситуацию выправили, в среднем идём по графику и можно гарантированно заявить: 28 апреля 2018 года начнём пригородные перевозки у Хабаровска, — уверен Игорь Меерсон.

Администрация дальневосточной столицы проводит аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортном общего пользования на территории Хабаровска, его итоги подведут 12 апреля.

Краевой комитет по ценам и тарифам для определения начальной максимальной цены контракта рассматривает только себестоимость работ ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», так что, скорее всего, единственным желающим получить договор на перевозку дачников будет именно предприятие Игоря Меерсона.

Если бы другая фирма претендовала на участие в торгах — она должна была представить в ведомство на экспертизу свои расчёты предполагаемых расходов и доходов, чего не произошло.

— В навигацию 2017 года мы смогли провести большие ремонтные работы, фактически за сезон сделали пять теплоходов, — говорит Игорь Меерсон. — Таких цифр за последние десять лет никогда не было даже у Амурского пароходства, максимум, что ремонтировалось на слипе, с подъёмом теплоходов из реки, были три судна. При этом работа сделана без ущерба для производства, в навигацию 2017 года мы исполнили 100% запланированных рейсов. Они не отменялись по погодным условиям, по техническим неисправностям, теплоходы ходили вне зависимости от уровня реки. Амур сегодня достаточно мелкий. Это влияет на судоходство, на его безопасность. При низких уровнях реки подходы к необорудованному берегу, а они в пригороде везде такие — это ответственное и сложное мероприятие. Так вот, прошлый сезон мы сработали безаварийно, выполнили все рейсы несмотря на штормы и туманы. Это показатель уровня подготовки командного состава и экипажей судов, качество профессиональной подготовки. Могу сказать, что и накануне навигации 2018 года, мы достаточно серьёзно готовы к работе. Из запланированных на сезон новшеств — оборудование теплоходов «Амурских пассажирских перевозок» системами видеонаблюдения и видеофиксации, это требования федерального законодательства. К началу перевозок камеры установят на двух судах и до конца навигации закончат работу на всех транспортных средствах.

На пригородных перевозках у Хабаровска летом будет работать семь теплоходов — пять типа «Москва», один «Москвич» и скоростное судно «Заря». У Комсомольска-на-Амуре один теплоход ОМ-8, в пригороде Николаевска-на-Амуре один ОМ-5, два «Метеора» выйдут на скоростную линию Комсомольск-Николаевск — на всем протяжении этого маршрута в трёх районах Хабаровского края по берегам встанут 10 дебаркадеров.

— Особое внимание уделяем техническому состоянию и безаварийной эксплуатации флота, — заканчивает Игорь Меерсон. — Наши пассажиры могут быть уверены, что мы их из точки «А» в точку «Б» довезем безопасно.

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