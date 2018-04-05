Эстетика и функциональность: как благоустроят площадь у станции метро «Улица 1905 года»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году площадь у станции метро «Улица 1905 года» ждет благоустройство. В западной ее части появится зеленый амфитеатр. Он будет состоять из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, устойчивые к городским условиям, сообщили в комплексе городского хозяйства.

«Зеленый экран» высадят со стороны улицы 1905 года, он защитит прохожих от пыли и шума.

Там же проложат пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха в тени деревьев. На южной стороне площади появятся зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят порядка 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, сделают цветники с многолетними растениями.

Именно такой облик для этой территории одобрили сами горожане. Проект благоустройства поддержали 84,5 процента москвичей во время голосования в проекте «Активный гражданин».

К площади около метро примыкают улицы 1905 года, Красная Пресня и Пресненский Вал. Поблизости расположены жилые дома, Московский зоопарк и парк Декабрьского восстания. Площадь занимает 2,5 гектара, большая часть ее покрыта асфальтом. На территории практически нет зелени и деревьев, отсутствуют скамейки. По субботам и воскресеньям в северной части площади работает ярмарка выходного дня. Местные жители неоднократно отмечали: из-за того, что площадь окружена тремя крупными улицами с активным автомобильным движением, на ней очень шумно.