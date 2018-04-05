Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Черноморский флот угрожает Украине из-за захвата «Норда» - СМИ
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Эстетика и функциональность: как благоустроят площадь у станции метро «Улица 1905 года»

На площади появятся живые изгороди, защищающие пространство у станции от пыли и шума.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году площадь у станции метро «Улица 1905 года» ждет благоустройство. В западной ее части появится зеленый амфитеатр. Он будет состоять из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, устойчивые к городским условиям, сообщили в комплексе городского хозяйства.

«Зеленый экран» высадят со стороны улицы 1905 года, он защитит прохожих от пыли и шума.

Там же проложат пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха в тени деревьев. На южной стороне площади появятся зеленые островки с цветущими деревьями и кустарниками, возле них разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро. Всего на площади высадят порядка 120 деревьев и более семи тысяч кустарников, сделают цветники с многолетними растениями.

Именно такой облик для этой территории одобрили сами горожане. Проект благоустройства поддержали 84,5 процента москвичей во время голосования в проекте «Активный гражданин».

К площади около метро примыкают улицы 1905 года, Красная Пресня и Пресненский Вал. Поблизости расположены жилые дома, Московский зоопарк и парк Декабрьского восстания. Площадь занимает 2,5 гектара, большая часть ее покрыта асфальтом. На территории практически нет зелени и деревьев, отсутствуют скамейки. По субботам и воскресеньям в северной части площади работает ярмарка выходного дня. Местные жители неоднократно отмечали: из-за того, что площадь окружена тремя крупными улицами с активным автомобильным движением, на ней очень шумно.

Горожане одобрили не только функциональность, которую приобретет площадь после благоустройства, но и эстетическое решение. В оформлении планируют использовать два контрастных цвета — красный и серый. Серым гранитом замостят пешеходную территорию, а в оформлении природного ландшафта используют оттенки красного. Растения подобраны так, чтобы в разное время года их листва или соцветия приобретали красный или бордовый цвет. В северной части площади выделят больше пространства для проведения ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников. Освещать площадь будут новые фонари с энергосберегающими лампами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: Британия нашла производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
В США допросили российских олигархов по делу о «вмешательстве»
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
В Чехии задержали беглого экс-главу банка «Интеркоммерц»
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь