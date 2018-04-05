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08:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске появятся детские игровые городки местного производства

В краевой столице управляющая компания Краснофлотского района открыла цех по производству детских игровых городков. Так организация снизит себестоимость конструкций, а также сроки изготовления и монтажа.

Как сообщает пресс-служба администрации города, разработчики ограничены только рамками требований безопасности для изготовления таких объектов. В дальневосточной столицы местные городки есть уже в нескольких дворах Краснофлотского района. Сейчас выполняются ещё семь заявок.

Раньше детские игровые горки, качели, шведские стенки и все составляющие заказывали в западных регионах страны. Из-за этого увеличивались расходы на транспортировку и месяцы ожидания поставок. Поэтому жилищная организация решила открыла собственное производство.

По словам начальника ремонтно-строительной служб УК Александр Санников, на изготовление одного среднестатистического развлекательного объекта с лавкой, горкой, качелей, песочницей и конструкциями для лазания понадобится три недели и 50 тысяч рублей. Если элементов больше, то сроки и цена соответственно увеличиваются. Гарантийный срок эксплуатации — один год, однако на практике конструкции служат гораздо дольше.

«Свой самый первый, тогда еще — экспериментальный городок мы поставили во дворе дома 16, по улице Стрельникова три года тому назад. До сих пор к нам оттуда не поступило ни одной жалобы на то, что раскрутился какой-нибудь болт, или треснула доска. И это при том, что дети играют в городке практически постоянно. А все потому, что наши конструкции соответствуют всем нормативам. Больше сварки и крепкие болты — залог успеха в таком деле», — рассказал Александр Санников.

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