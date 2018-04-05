В Хабаровске появятся детские игровые городки местного производства

По словам начальника ремонтно-строительной служб УК Александр Санников, на изготовление одного среднестатистического развлекательного объекта с лавкой, горкой, качелей, песочницей и конструкциями для лазания понадобится три недели и 50 тысяч рублей. Если элементов больше, то сроки и цена соответственно увеличиваются. Гарантийный срок эксплуатации — один год, однако на практике конструкции служат гораздо дольше.

«Свой самый первый, тогда еще — экспериментальный городок мы поставили во дворе дома 16, по улице Стрельникова три года тому назад. До сих пор к нам оттуда не поступило ни одной жалобы на то, что раскрутился какой-нибудь болт, или треснула доска. И это при том, что дети играют в городке практически постоянно. А все потому, что наши конструкции соответствуют всем нормативам. Больше сварки и крепкие болты — залог успеха в таком деле», — рассказал Александр Санников.