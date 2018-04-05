В челябинском аэропорту усилили досмотр пассажиров
Багаж будут проверять кинологи с собаками, а подозрительных личностей просветят на рентгене.
Багаж будут проверять кинологи с собаками, а подозрительных личностей просветят на рентгене.
Начался новый туристический сезон и в аэропорту «Баландино» открылись рейсы на популярные курорты: Анталию, Гоа, Пхукет, Тунис. Вместе с тем, у таможенников прибавилось работы, потому что часто запрещенную продукцию ввозят именно из экзотических стран.
Сотрудники таможенного пункта аэропорта начеку, ввели тщательный досмотр пассажиров. Весь багаж будет проходить доскональную проверку: его просветят специальным устройством, плюс пронюхают обученные собаки.
Теперь таможенники будут изымать излишний алкоголь и табак.
— По новым требованиям закона разрешено провозить не более трех литров спиртного и одного блока сигарет, — рассказали в
Подозрительных пассажиров могут дополнительно проверить на рентгенографическом сканере.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.