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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В челябинском аэропорту усилили досмотр пассажиров

Багаж будут проверять кинологи с собаками, а подозрительных личностей просветят на рентгене.

Источник: Reuters

Начался новый туристический сезон и в аэропорту «Баландино» открылись рейсы на популярные курорты: Анталию, Гоа, Пхукет, Тунис. Вместе с тем, у таможенников прибавилось работы, потому что часто запрещенную продукцию ввозят именно из экзотических стран.

Сотрудники таможенного пункта аэропорта начеку, ввели тщательный досмотр пассажиров. Весь багаж будет проходить доскональную проверку: его просветят специальным устройством, плюс пронюхают обученные собаки.

Теперь таможенники будут изымать излишний алкоголь и табак.

— По новым требованиям закона разрешено провозить не более трех литров спиртного и одного блока сигарет, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Подозрительных пассажиров могут дополнительно проверить на рентгенографическом сканере.

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