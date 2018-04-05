«Авось» не поможет: В Прикамье закрывают ледовые переправы

Источник: Вести - Пермь

Под Юго-Камским закрыли ледовую переправу, связывающую кратчайшим путем Пермь и Оханск. Правда, оказалось, что там две такие ледовые дороги. И одна пока открыта, как и еще 10 по всему краю. Инспекторы ГИМС, глядя на градусник, который днем показывает только плюсовые температуры, отправились на реки, чтобы контролировать таяние каждый час.

В этом году в Оханском районе действовало две переправы — и вот сегодня одна уже не работает, вторая ещё открыта. С переправой путь на 60 километров сокращается.

Переправами заведуют муниципалитеты, предприятия, бизнесмены. Тот, кто содержит, несёт ответственность за жизнь автомобилистов. Они же принимают решение о закрытии.

Андрей Рогожников, начальник переправы: «На дорожное полотно вышла наледь, так что в целях безопасности всё-таки решили её закрыть даже досрочно. Сезон отработали отлично».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wdJ0p_LSeqY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На соседней, пока открытой, переправе, учитывая, что температура интенсивно пошла вверх, прикидывают варианты, и счёт идёт уже не на недели, а на дни.

За состоянием следят и сотрудники МЧС. Они в свою очередь могут рекомендовать или предписать переправу закрыть. Показатели того, что лёд становится опасным — это уменьшающаяся толщина, появление наледи.

Юрий Губин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: «Наледь говорит о том, что интенсивное таяние льда. Толщина, как я сказал, 60 сантиметров есть, но прочность льда уже с каждым часом меняется!».

Закрыть переправу это не значит убрать будки, шлагбаумы и фонари. Проезд необходимо заблокировать, и желательно понадёжнее, говорят в МЧС, потому что только запрещающий аншлаг — это не выход.

Некоторые на свой страх и риск пытаются как-то объехать, или даже разгрести преграды и выехать на уже ненадёжный лёд, но последствия могут быть катастрофическими.

Машины уходят под лёд в Прикамье и по всей России. Это — примеры для тех, кто уверен, что «авось» поможет: наглядное пособие из интернета, что проскочить может и не получиться.