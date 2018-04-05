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08:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

ЮНЕСКО берет под свою эгиду красноярский фестиваль «Мир Сибири»

Об этом уведомила краевое правительство Российская комиссия ЮНЕСКО.

Фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири» на настоящий момент единственное культурное мероприятие в нашем крае, которое удостоилось внимания международной организации и получило такой высокий статус.

Комиссия ЮНЕСКО считает проведение фестиваля, не только подтверждает роль культуры как универсального языка, но и служит важным вкладом в укрепление межкультурного диалога. Вот уже 15 лет послушать этническую музыку и полюбоваться трудом сибирских ремесленников приезжает по 30 тысяч человек ежегодно! В фестиваль пройдет в Шушенском с 13 по 15 июля.

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