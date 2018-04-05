ЮНЕСКО берет под свою эгиду красноярский фестиваль «Мир Сибири»

Комиссия ЮНЕСКО считает проведение фестиваля, не только подтверждает роль культуры как универсального языка, но и служит важным вкладом в укрепление межкультурного диалога. Вот уже 15 лет послушать этническую музыку и полюбоваться трудом сибирских ремесленников приезжает по 30 тысяч человек ежегодно! В фестиваль пройдет в Шушенском с 13 по 15 июля.