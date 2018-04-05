Приморье ждёт социально-экономическое развитие
Инвестпроекты получат господдержку.
Инвестпроекты получат господдержку.
Одобрены инвестиционные проекты, которые будут включены в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Всего в перечень вошли 24 проекта, из которых чуть менее половины будут реализованы в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.
Господдержку получат проекты, направленные на создание жилого микрорайона с развитой инфраструктурой в Уссурийске, строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и нефтехимии в Хасанском районе, строительство краболовных судов по программе «Квоты под киль».
Также в госпрограмму будут включены проекты по выращиванию ценных морских гидробионтов и выращиванию и переработке марикультуры.
Кроме того, в перечне проекты по строительству многопрофильного медицинского центра, модернизации и расширению производства деревянных игрушек и другие.
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