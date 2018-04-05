Приморье ждёт социально-экономическое развитие

Источник: VLADNEWS

Одобрены инвестиционные проекты, которые будут включены в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Всего в перечень вошли 24 проекта, из которых чуть менее половины будут реализованы в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.

Господдержку получат проекты, направленные на создание жилого микрорайона с развитой инфраструктурой в Уссурийске, строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и нефтехимии в Хасанском районе, строительство краболовных судов по программе «Квоты под киль».

Также в госпрограмму будут включены проекты по выращиванию ценных морских гидробионтов и выращиванию и переработке марикультуры.