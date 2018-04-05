В честь Дня космонавтики в небо Екатеринбурга запустят 12 ракет

В этом году акция, посвященная празднованию Дня российской космонавтики и Международному дню полета человека в космос, будет проведена в Историческом сквере с 11:30 до 14:00.

Запуск в небо 12 ракет в этот день в уральской столице стал уже доброй традицией. Традиционно участников акции, а тем более подростков и детей, ждет насыщенная культурная программа — выставки, квесты, игры, конкурсы, концерт. В программе мероприятий конкурс рисунков на асфальте, выставки авиамоделей и музея «Крылатая гвардия», игровые площадки, пневматический тир, площадка спортивно-патриотического клуба «Альфа» и кинологическая площадка со служебными собаками.

Все желающие в этот день смогут попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова, оценить тренажеры для сдачи норм ГТО, испытать себя в безопасном, при этом настоящем лучном бою. Помимо этого, зрителей ждут показательные выступления по рукопашному бою, фотозоны и многое другое.