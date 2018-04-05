Школьников в Хабаровске английскому научат в раздевалке «Амура»

Хабаровских школьников предлагают обучать английскому языку в раздевалке хоккейного клуба «Амур». Такой пункт обнаружил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» в проекте по внедрению экскурсионных мероприятий в школьную программу «Живые уроки». Он предполагает, что изучать ряд предметов учащиеся время от времени будут вне стен своих учреждений.



Действительно, в составе «тигров» есть группа иностранных игроков, которые в свободное от игр и тренировок время могли бы дать школьникам «мастер-класс» по английскому. Однако в ХК «Амур» пока о возможном нововведении не слышали, но клуб всегда открыт для своих поклонников.



— После окончания минувшего сезона для юных болельщиков была организована экскурсия в раздевалку, где ребята узнали много интересного, пообщались с игроками, взяли у них автографы и сфотографировались, — говорит руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев. — Клуб планирует сделать подобные мероприятия регулярными и возобновить их проведение предстоящим летом, после начала предсезонного сбора команды.



Живое общение детей с иностранными легионерами «Амура» на английском станет для школьников хорошей разговорной практикой.