Красноярские водители пожаловались на налёт от нового противогололедного реагента
Эксперты полагают, что это могло произойти
Эксперты полагают, что это могло произойти
Красноярские автомобилисты заявили, что новый противогололедный материал Bionord портит их машины и разметку. Их жалобы сегодня озвучил представитель федерации автомобилистов России по краю Егор Фролов.
Новый реагент начали применять для обработки некоторых красноярских улиц в начале этого года. Власти уверяли, что материал полностью растворяется, нетоксичен и от него не пострадают «ни лапы домашних животных, ни обувь горожан».
Но накануне водители заявили, что якобы заметили на машинах и дороге подозрительные следы соли. Фролов объяснил это тем, что была нарушена технология использования нового противогололедного материала.
Обсуждая инцидент, некоторые жители города предположили, что такие следы остаются не от нового реагента, а от
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