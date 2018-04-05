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08:32 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские водители пожаловались на налёт от нового противогололедного реагента

Эксперты полагают, что это могло произойти из-за нарушения технология его использования.

Красноярские автомобилисты заявили, что новый противогололедный материал Bionord портит их машины и разметку. Их жалобы сегодня озвучил представитель федерации автомобилистов России по краю Егор Фролов.

Новый реагент начали применять для обработки некоторых красноярских улиц в начале этого года. Власти уверяли, что материал полностью растворяется, нетоксичен и от него не пострадают «ни лапы домашних животных, ни обувь горожан».

Но накануне водители заявили, что якобы заметили на машинах и дороге подозрительные следы соли. Фролов объяснил это тем, что была нарушена технология использования нового противогололедного материала.

Обсуждая инцидент, некоторые жители города предположили, что такие следы остаются не от нового реагента, а от песчано-солевой смеси, которой продолжают обрабатывать некоторые улицы города.

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